Померла викладачка луцького вишу
Сьогодні, 10:40
Померла викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки Ірина Скорук.
Про це повідомили на сторінці факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки у фейсбуці.
"Сьогодні вночі не стало Ірини Денисівни Скорук. Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Співчуття родині і близьким", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО.
Скорук Ірина Денисівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови.
Народилася 25 жовтня 1957 року в с. Черемошне Ковельського району Волинської області.
Упродовж 1973–1977 рр. навчалася в Луцькому педагогічному училищі, пізніше – в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка.
З 1987 р. працювала в Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки (зараз – Волинський національний університет імені Лесі Українки).
З лютого 2000 року працювала на кафедрі історії та культури української мови.
Упродовж 2007–2009 рр., 2012–2015 рр. співпрацювала з Луцькою гімназією № 21 імені Михайла Кравчука.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Скорук Ірині Денисівні.
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Про це повідомили на сторінці факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки у фейсбуці.
"Сьогодні вночі не стало Ірини Денисівни Скорук. Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Співчуття родині і близьким", - йдеться в повідомленні.
ДОВІДКОВО.
Скорук Ірина Денисівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови.
Народилася 25 жовтня 1957 року в с. Черемошне Ковельського району Волинської області.
Упродовж 1973–1977 рр. навчалася в Луцькому педагогічному училищі, пізніше – в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка.
З 1987 р. працювала в Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки (зараз – Волинський національний університет імені Лесі Українки).
З лютого 2000 року працювала на кафедрі історії та культури української мови.
Упродовж 2007–2009 рр., 2012–2015 рр. співпрацювала з Луцькою гімназією № 21 імені Михайла Кравчука.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Скорук Ірині Денисівні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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