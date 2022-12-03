Померла викладачка луцького вишу

Померла викладачка луцького вишу
Померла викладачка Волинського національного університету імені Лесі Українки Ірина Скорук.

Про це повідомили на сторінці факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки у фейсбуці.

"Сьогодні вночі не стало Ірини Денисівни Скорук. Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Співчуття родині і близьким", - йдеться в повідомленні.

ДОВІДКОВО.

Скорук Ірина Денисівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови.

Народилася 25 жовтня 1957 року в с. Черемошне Ковельського району Волинської області.

Упродовж 1973–1977 рр. навчалася в Луцькому педагогічному училищі, пізніше – в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка.

З 1987 р. працювала в Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки (зараз – Волинський національний університет імені Лесі Українки).

З лютого 2000 року працювала на кафедрі історії та культури української мови.

Упродовж 2007–2009 рр., 2012–2015 рр. співпрацювала з Луцькою гімназією № 21 імені Михайла Кравчука.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Скорук Ірині Денисівні.
Померла викладачка луцького вишу

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Теги: Луцьк, викладачка, ВНУ, смерть
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