Померла викладачка луцького вишу

Ірина Скорук.



Про це



"Сьогодні вночі не стало Ірини Денисівни Скорук. Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Співчуття родині і близьким", - йдеться в повідомленні.



ДОВІДКОВО.



Скорук Ірина Денисівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови.



Народилася 25 жовтня 1957 року в с. Черемошне Ковельського району Волинської області.



Упродовж 1973–1977 рр. навчалася в Луцькому педагогічному училищі, пізніше – в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка.



З 1987 р. працювала в Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки (зараз – Волинський національний університет імені Лесі Українки).



З лютого 2000 року працювала на кафедрі історії та культури української мови.



Упродовж 2007–2009 рр., 2012–2015 рр. співпрацювала з Луцькою гімназією № 21 імені Михайла Кравчука.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Скорук Ірині Денисівні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Померла викладачка Волинського національного університету імені Лесі УкраїнкиПро це повідомили на сторінці факультету філології та журналістики ВНУ імені Лесі Українки у фейсбуці."Сьогодні вночі не стало Ірини Денисівни Скорук. Світла пам'ять прекрасній людині і чудовому викладачу. Співчуття родині і близьким", - йдеться в повідомленні.Скорук Ірина Денисівна - кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови.Народилася 25 жовтня 1957 року в с. Черемошне Ковельського району Волинської області.Упродовж 1973–1977 рр. навчалася в Луцькому педагогічному училищі, пізніше – в Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка.З 1987 р. працювала в Луцькому педагогічному інституті імені Лесі Українки (зараз – Волинський національний університет імені Лесі Українки).З лютого 2000 року працювала на кафедрі історії та культури української мови.Упродовж 2007–2009 рр., 2012–2015 рр. співпрацювала з Луцькою гімназією № 21 імені Михайла Кравчука.

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