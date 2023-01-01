Арахамія анонсував призначення нового глави Фонду держмайна: кандидат – голова Рівненської ОВА





Про це Давид Арахамія, який анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.



За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.



"Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль", – написав він.



За словами нардепа Ярослава Железняка, його призначення планується на 9 листопада.



ДОВІДКОВО.



Віталій Коваль ще у вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській сфері (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).



Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.



Фонд держмайна України до 5 вересня очолював Рустем Умєров, який

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Цього тижня планується призначення нового голови Фонду Державного Майна УкраїниПро це повідомив голова фракції "Слуга народу", який анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА"Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль", – написав він.За словами нардепа Ярослава Железняка, його призначення планується на 9 листопада.Віталій Коваль ще у вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській сфері (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.Фонд держмайна України до 5 вересня очолював, який нині є міністром оборони

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію