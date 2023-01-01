Арахамія анонсував призначення нового глави Фонду держмайна: кандидат – голова Рівненської ОВА
Сьогодні, 10:20
Цього тижня планується призначення нового голови Фонду Державного Майна України
Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.
За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль", – написав він.
За словами нардепа Ярослава Железняка, його призначення планується на 9 листопада.
ДОВІДКОВО.
Віталій Коваль ще у вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській сфері (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).
Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.
Фонд держмайна України до 5 вересня очолював Рустем Умєров, який нині є міністром оборони.
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Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, який анонсував розгляд призначення нового голови Фонду державного майна України.
За його словами, кандидатом є голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
"Ще одне кадрове призначення тижня – новий голова Фонду Державного Майна України (ФДМУ). Кандидат – очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль", – написав він.
За словами нардепа Ярослава Железняка, його призначення планується на 9 листопада.
ДОВІДКОВО.
Віталій Коваль ще у вересні 2019 року був призначений на посаду голови Рівненської обласної державної адміністрації. До цього працював у банківській сфері (2004-2006 роки), очолював підприємства в аграрній, транспортній та будівельній галузях (2006-2019 роки).
Коваль є членом Національного олімпійського комітету України, першим віцепрезидентом Федерації греко-римської боротьби України та віцепрезидентом Асоціації спортивної боротьби України.
Фонд держмайна України до 5 вересня очолював Рустем Умєров, який нині є міністром оборони.
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