Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото

Національна поліція України повідомила про успішну операцію правоохоронців поблизу лінії фронту.Про це інформує пресслужба Нацполу в телеграмі.«Білі янголи» поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.Останньою погодилася евакуюватися родина з двома школярами. В саму школу вони не ходили — її знищили росіяни. Батьки казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати.Тепер під захистом броні та Янголів родина дісталася безпечного місця. Вони житимуть у безпечнішому регіоні держави. Діти ходитимуть в школу.Поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин, які залишаються у прифронтових селах, та переконують їх виїхати. Таким чином «Білі янголи» врятували 126 дітей на Донеччині.Триває порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини, де оголошено обовʼязкову евакуацію. Станом на 8 листопада залишилося евакуювати 128 дітей.