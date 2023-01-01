Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото

Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото
Національна поліція України повідомила про успішну операцію правоохоронців поблизу лінії фронту.

Про це інформує пресслужба Нацполу в телеграмі.

«Білі янголи» поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото

Останньою погодилася евакуюватися родина з двома школярами. В саму школу вони не ходили — її знищили росіяни. Батьки казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати.
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото

Тепер під захистом броні та Янголів родина дісталася безпечного місця. Вони житимуть у безпечнішому регіоні держави. Діти ходитимуть в школу.
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото

Поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин, які залишаються у прифронтових селах, та переконують їх виїхати. Таким чином «Білі янголи» врятували 126 дітей на Донеччині.
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото

Триває порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини, де оголошено обовʼязкову евакуацію. Станом на 8 листопада залишилося евакуювати 128 дітей.
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото

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Теги: війна, поліція, наближають перемогу
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