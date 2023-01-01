Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото
Сьогодні, 12:20
Національна поліція України повідомила про успішну операцію правоохоронців поблизу лінії фронту.
Про це інформує пресслужба Нацполу в телеграмі.
«Білі янголи» поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.
Останньою погодилася евакуюватися родина з двома школярами. В саму школу вони не ходили — її знищили росіяни. Батьки казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати.
Тепер під захистом броні та Янголів родина дісталася безпечного місця. Вони житимуть у безпечнішому регіоні держави. Діти ходитимуть в школу.
Поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин, які залишаються у прифронтових селах, та переконують їх виїхати. Таким чином «Білі янголи» врятували 126 дітей на Донеччині.
Триває порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини, де оголошено обовʼязкову евакуацію. Станом на 8 листопада залишилося евакуювати 128 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це інформує пресслужба Нацполу в телеграмі.
«Білі янголи» поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.
Останньою погодилася евакуюватися родина з двома школярами. В саму школу вони не ходили — її знищили росіяни. Батьки казали, що звикли до життя в зоні бойових дій, тож поліцейським довелося докласти чимало зусиль, щоб переконати родину виїхати.
Тепер під захистом броні та Янголів родина дісталася безпечного місця. Вони житимуть у безпечнішому регіоні держави. Діти ходитимуть в школу.
Поліцейські щодня возять гуманітарну допомогу до родин, які залишаються у прифронтових селах, та переконують їх виїхати. Таким чином «Білі янголи» врятували 126 дітей на Донеччині.
Триває порятунок дітей з інших прифронтових населених пунктів Донеччини, де оголошено обовʼязкову евакуацію. Станом на 8 листопада залишилося евакуювати 128 дітей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 12:23
Як «Білі янголи» рятують дітей на фронті: щемливі фото
Сьогодні, 12:20