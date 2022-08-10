Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 12:23
Пораненому військовому з Волині Вадиму Фурману потрібні кошти на проведення термінової операції.
Про це повідомляють у Сереховичівській громаді.
"Прохання долучитись кожного для проведення операції для цього хлопчини. Воїн з Луцька Фурман Вадим. Привезли з Бахмута з "тридцятки". Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Суму, яку потрібно зібрати, - 270 тисяч. На даний час є зібрано 167 тисяч.
"Просимо усіх небайдужих та побратимів допомоги. Терміновість викликана проведенням операції за кілька днів", - наголошують у громаді.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
4323 3473 6160 3449
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Про це повідомляють у Сереховичівській громаді.
"Прохання долучитись кожного для проведення операції для цього хлопчини. Воїн з Луцька Фурман Вадим. Привезли з Бахмута з "тридцятки". Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.
Суму, яку потрібно зібрати, - 270 тисяч. На даний час є зібрано 167 тисяч.
"Просимо усіх небайдужих та побратимів допомоги. Терміновість викликана проведенням операції за кілька днів", - наголошують у громаді.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
4323 3473 6160 3449
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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