Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога

Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Пораненому військовому з Волині Вадиму Фурману потрібні кошти на проведення термінової операції.

Про це повідомляють у Сереховичівській громаді.

"Прохання долучитись кожного для проведення операції для цього хлопчини. Воїн з Луцька Фурман Вадим. Привезли з Бахмута з "тридцятки". Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.

Суму, яку потрібно зібрати, - 270 тисяч. На даний час є зібрано 167 тисяч.

"Просимо усіх небайдужих та побратимів допомоги. Терміновість викликана проведенням операції за кілька днів", - наголошують у громаді.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

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Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога
Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога


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Теги: Волинь, воїн, допомога
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