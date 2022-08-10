Отримав п'ять кульових поранень і врятував двох побратимів: пораненому воїну з Волині потрібна допомога

Вадиму Фурману потрібні кошти на проведення термінової операції.



Про це



"Прохання долучитись кожного для проведення операції для цього хлопчини. Воїн з Луцька Фурман Вадим. Привезли з Бахмута з "тридцятки". Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.



Суму, яку потрібно зібрати, - 270 тисяч. На даний час є зібрано 167 тисяч.



"Просимо усіх небайдужих та побратимів допомоги. Терміновість викликана проведенням операції за кілька днів", - наголошують у громаді.



РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ



4323 3473 6160 3449





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пораненому військовому з Волиніпотрібні кошти на проведення термінової операції.Про це повідомляють у Сереховичівській громаді."Прохання долучитись кожного для проведення операції для цього хлопчини. Воїн з Луцька Фурман Вадим. Привезли з Бахмута з "тридцятки". Під час виконання бойового завдання отримав п'ять кульових поранень і врятував двох бойових побратимів", - йдеться в повідомленні.Суму, яку потрібно зібрати, - 270 тисяч. На даний час є зібрано 167 тисяч."Просимо усіх небайдужих та побратимів допомоги. Терміновість викликана проведенням операції за кілька днів", - наголошують у громаді.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію