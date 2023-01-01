До Луцька повернулася малеча, яку евакуйовували до Польщі

Вихованці Волинського будинку дитини, яких з початком повномасштабного вторгнення евакуювали до Польщі, повернулися з до Луцька.Про це у фейсбуці інформує голова Волиньради19-ро діток обласного сиротинця були евакуйовані до Польщі відразу після повномасштабного вторгнення. Тоді у дитбудинку не було повноцінного укриття, до того ж малеча із вродженими вадами здоров’я дуже гостро реагувала на повітряні тривоги. Наразі якісне і відповідне стандартам укриття вже облаштовано. І ось, через більш як півтора року, троє малят повернулися у стіни свого тимчасового дому. Ще 16-ро дітей відтепер мають батьківську любов та опіку у волинських родинах.«Нашим діткам створено максимально комфортні й безпечні умови. Але безумовно, ніщо не замінить їм маму і тата. Тому надзвичайно приємно, що більшість дітей живуть у сім'ях», - зазначив Недопад.За його словами, у червні цього року український уряд адаптував процедуру усиновлення та опіки до умов воєнного стану та запропонував правила повернення дітей з-за кордону. З тих пір Волинський дитбудинок перетворився на центр усиновлення. До процесу були залучені фахівці служби у справах дітей, юристи, лікарі, бо усі дітки мають проблемне здоров’я, а також працівники сиротинця.За єдиними винятком усі вихованці дитбудинку - це сироти при живих батьках, яких позбавили права піклування.Відколи цьогоріч з березня дитбудинок відновив роботу після облаштування повноцінного укриття, установа прийняла ще шістьох соціальних сиріт.Польські партнери передали чималий гуманітарний вантаж, серед якого і різноманітне обладнання, яке дасть змогу облаштувати у сиротинці повноцінну реабілітаційну кімнату. Під час зустрічі обговорили також підготовку до створення тут дитячого реабілітаційного центру.Нагадаємо, «Білі янголи» поліції Донеччини, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.