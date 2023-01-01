До Луцька повернулася малеча, яку евакуйовували до Польщі

До Луцька повернулася малеча, яку евакуйовували до Польщі
Вихованці Волинського будинку дитини, яких з початком повномасштабного вторгнення евакуювали до Польщі, повернулися з до Луцька.

Про це у фейсбуці інформує голова Волиньради Григорій Недопад.

19-ро діток обласного сиротинця були евакуйовані до Польщі відразу після повномасштабного вторгнення. Тоді у дитбудинку не було повноцінного укриття, до того ж малеча із вродженими вадами здоров’я дуже гостро реагувала на повітряні тривоги. Наразі якісне і відповідне стандартам укриття вже облаштовано. І ось, через більш як півтора року, троє малят повернулися у стіни свого тимчасового дому. Ще 16-ро дітей відтепер мають батьківську любов та опіку у волинських родинах.

«Нашим діткам створено максимально комфортні й безпечні умови. Але безумовно, ніщо не замінить їм маму і тата. Тому надзвичайно приємно, що більшість дітей живуть у сім'ях», - зазначив Недопад.
До Луцька повернулася малеча, яку евакуйовували до Польщі

За його словами, у червні цього року український уряд адаптував процедуру усиновлення та опіки до умов воєнного стану та запропонував правила повернення дітей з-за кордону. З тих пір Волинський дитбудинок перетворився на центр усиновлення. До процесу були залучені фахівці служби у справах дітей, юристи, лікарі, бо усі дітки мають проблемне здоров’я, а також працівники сиротинця.

За єдиними винятком усі вихованці дитбудинку - це сироти при живих батьках, яких позбавили права піклування.

Відколи цьогоріч з березня дитбудинок відновив роботу після облаштування повноцінного укриття, установа прийняла ще шістьох соціальних сиріт.

Польські партнери передали чималий гуманітарний вантаж, серед якого і різноманітне обладнання, яке дасть змогу облаштувати у сиротинці повноцінну реабілітаційну кімнату. Під час зустрічі обговорили також підготовку до створення тут дитячого реабілітаційного центру.
До Луцька повернулася малеча, яку евакуйовували до Польщі

Нагадаємо, «Білі янголи» поліції Донеччини вивезли всіх 15 дітей, які залишалися в Очеретиному та двох селах Марʼїнської громади: Єлизаветівці та Катеринівці.

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Теги: діти, Волинь
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