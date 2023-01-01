На Волині прощатимуться із Героєм Володимиром Островим

На Волині прощатимуться із Героєм Володимиром Островим
Сьогодні, 8 листопада, до рідного міста Рожища на Волині «на щиті» повернеться військовослужбовець Володимир Остров.

Про це повідомляє Рожищенська міськрада.

«На щиті» сьогодні повертається на малу батьківщину гранатометник механізованого відділення механізованого батальйону рядовий Остров Володимир Вікторович, 1978 року народження.

О 15:00 кортеж з тілом загиблого вирушить від Зеленого гаю до батьківської оселі у Рожищі вулицями Мазепи-Марка Вовчка до Куліша, 119.

Опісля по вулиці Куліша, Шевченка-Ліпкана-Незалежності траурний кортеж прибуде до пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України, де о 15:30 відбудеться громадська панахида за загиблими Героєм.

Після спільної молитви та прощання траурна процесія відправиться до рідної домівки загиблого захисника у селі Тростянка.

Чин поховання Героя відбудеться завтра, 9 листопада, в 11:00 біля будинку загиблого у селі Тростянка.

«Просимо прийти та провести Героя в останню дорогу, бо він віддав за Україну та кожного з нас найдорожче - своє життя», - закликали краян у Рожищенській міськраді.

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Теги: загиблі, війна
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