На Волині прощатимуться із Героєм Володимиром Островим

Сьогодні, 8 листопада, до рідного міста Рожища на Волиніповернеться військовослужбовецьПро це повідомляє Рожищенська міськрада.«На щиті» сьогодні повертається на малу батьківщину гранатометник механізованого відділення механізованого батальйону рядовий Остров Володимир Вікторович, 1978 року народження.О 15:00 кортеж з тілом загиблого вирушить від Зеленого гаю до батьківської оселі у Рожищі вулицями Мазепи-Марка Вовчка до Куліша, 119.Опісля по вулиці Куліша, Шевченка-Ліпкана-Незалежності траурний кортеж прибуде до пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України, де о 15:30 відбудеться громадська панахида за загиблими Героєм.Після спільної молитви та прощання траурна процесія відправиться до рідної домівки загиблого захисника у селі Тростянка.Чин поховання Героя відбудеться завтра, 9 листопада, в 11:00 біля будинку загиблого у селі Тростянка.«Просимо прийти та провести Героя в останню дорогу, бо він віддав за Україну та кожного з нас найдорожче - своє життя», - закликали краян у Рожищенській міськраді.