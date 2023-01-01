У бою з окупантами загинув Герой з Волині Володимир Остров

На війні віддав своє життя житель села Тростянка, гранатометник 1 механізованого відділення 2 механізованого взводу 4 механізованої роти 2 механізованого батальйону рядовий, 1978 року народження.Про це інформують на сторінці Копачівської громади у Фейсбуку.Загинув Володимири Остров 3 листопада в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України поблизу населеного пункту Першотравневе, Куп'янського району Харківської області, виявивши стійкість і мужність в бою."Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль втрати разом з ними. Траур в громаді за загиблим Героєм триватиме 5 днів з 6 листопада. Протягом цих днів у Копачівській громаді мають бути приспущені державні прапори України з траурною стрічкою на адміністративних будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Вічна і світла пам'ять Герою!" - йдеться у повідомленні.Про час і місце поховання Героя буде повідомлено згодом.