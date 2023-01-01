Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 листопада





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Завтра – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.



Температура в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.



По області вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 листопада.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Завтра – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.Температура в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.По області вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

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