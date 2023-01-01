Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 листопада

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 листопада
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 листопада.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Завтра – мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура в Луцьку вночі 3-5° тепла, вдень 12-14° тепла.

По області вночі 1-6° тепла, вдень 10-15° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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