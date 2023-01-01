Лінії оборони окупантів на півдні – одні із найпотужніших у світі

Лінії оборони окупантів на півдні – одні із найпотужніших у світі
Фортифікаційні споруди окупанта на півдні України є одними з найбільш розгалужених та підготовлених систем в світі.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

Автори каналу показали на відео, як виглядає невеличкий шматок цих споруд. В них знаходяться особовий склад, склади боєкомплекту, зброя. Траншеї, окопи, командні пункти повʼязані між собою.



«Не дивлячись на це — українська армія продовжує свій наступ. Ми вибиваємо ворога звідусіль і кожен день продовжуємо знищувати живу силу та техніку противника. Важливо памʼятати, що за кожним метром звільненої землі стоїть героїзм особового складу Сил безпеки та оборони!» - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок удару росії по особовому складу 128-ої бригади у Запорізькій області загинули 19 військових.

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Теги: війна, ЗСУ
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