128-ма бригада підтвердила загибель 19 бійців внаслідок удару рф у Запорізькій області

128-ма бригада підтвердила загибель 19 бійців внаслідок удару рф у Запорізькій області
Внаслідок удару росії по особовому складу 128-ої бригади у Запорізькій області загинули 19 військових.

Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.

Зазначається, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії і військові закликають не поширювати неперевірену інформацію та фейки до завершення розслідування.

"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.

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Теги: Запоріжжя, удар, військові, нагородження
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