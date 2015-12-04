128-ма бригада підтвердила загибель 19 бійців внаслідок удару рф у Запорізькій області
Сьогодні, 11:48
Внаслідок удару росії по особовому складу 128-ої бригади у Запорізькій області загинули 19 військових.
Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Зазначається, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії і військові закликають не поширювати неперевірену інформацію та фейки до завершення розслідування.
"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
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Про це повідомили на сторінці бригади у фейсбуці.
Зазначається, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії і військові закликають не поширювати неперевірену інформацію та фейки до завершення розслідування.
"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. До її закінчення просимо не поширювати неперевірену, часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити за побратимів у 100-кратному розмірі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російська армія завдала удару по українських воїнах в прифронтовому селі Запоріжжя, яких, ймовірно, зібрали в одному місці, щоб нагородити на честь Дня артилерії.
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