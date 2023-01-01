Суд захистив мера Ківерців, якого зловили на керуванні авто без прав

Олександра Ковальчука щодо водіння без посвідчення, закривши справу.



На порушенні ПДР його викрили 22 серпня, але виявилось, що чоловік в той же день оперативно отримав водійське посвідчення, тому суд закрив справу «за відсутністю адмінправопорушення». Додамо, що Олександра Ковальчука вже не вперше судять за водіння без прав: у 2022 році суд штрафував його на 40,8 тис. грн, а в цьому році – на 3,4 тис. Грн, повідомляє



Нагадаємо, протокол на Олександра Ковальчука склали 22 серпня. Зазначалось, що він керував автомобілем Renault Koleos, не маючи права керування транспортним засобом. Про порушення мером ПДР заявив громадський активіст Сергій Рижков, який зранку того дня помітив, що мер вийшов з автомобіля біля міськради. Знаючи, що Олександр Ковальчук не мав водійського посвідчення, він звернувся у поліцію. За це порушення міському голові загрожувало 40,8 тис. грн штрафу.



Перше засідання у цій справі відбулося 30 серпня в Ківерцівському суді. Однак, суддя Марія Польова відправила адмінпротокол поліції «для належного оформлення».



Наступне засідання у цій справі відбулося 17 жовтня в цьому ж суді. Олександр Ковальчук провину не визнав. «Вказав, що 22 серпня він не керував транспортним засобом. Працівниками поліції він також не був зупинений, тому не було підстав для пред’явлення їм посвідчення водія. Також вказав, що у нього було посвідчення водія старого зразка, яке він отримав ще у 1998 році, та яке він 22 серпня обміняв у сервісному центрі на нове», – наводять пояснення мера у постанові.



Громадський активіст Сергій Рижков повідомляв, що Олександр Ковальчук після того, як на нього склали протокол, поїхав у сервісний центр МВС в селі Струмівка. Активіст припускав, що мер здаватиме на права. Це виявилось правдою, бо 22 серпня Олександр Ковальчук таки отримав водійське посвідчення.



А в коментарі Олександр Ковальчук заявив, що справді не мав посвідчення з 2017 року, але 22 серпня в один день здав іспит з теорії та практичний іспит з водіння.



«Як слідує із довідки відділення поліції <обвинувачений> 22 серпня отримав посвідчення водія. <...> Тобто, на день складання протоколу <обвинувачений> мав посвідчення подія, а, відтак, мав право керувати транспортним засобом», – вирішила суддя Марія Польова. Те, що чоловіка викрили на водінні без прав близько 08:00, а іспити він здавав пізніше, суддя до уваги не взяла.



Відтак Марія Польова постановила закрити справу у зв’язку з «відсутністю події та складу адміністративних правопорушень».



Нагадаємо, Олександра Ковальчука вже не вперше судять за водіння без посвідчення. У 2022 році патрульні поліцейські склали на Олександра Ковальчука протокол ч.5 ст. 126 КУпАП. Тоді суд призначив йому 40,8 тис. грн штрафу і на п'ять років заборонив сідати за кермо. Однак, постанову чоловік оскаржив і домігся, аби заборону керувати транспортом йому скасували, залишивши лише штраф. Аргументом сторони захисту було те, що Олександр Ковальчук не має посвідчення водія, тож суд не вправі позбавляти його права керування. Суд з цим аргументом погодився.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд став на бік мера Ківерцівщодо, закривши справу.На порушенні ПДР його викрили 22 серпня, але виявилось, що чоловік в той же день оперативно отримав водійське посвідчення, тому суд закрив справу «за відсутністю адмінправопорушення». Додамо, що Олександра Ковальчука вже не вперше судять за водіння без прав: у 2022 році суд штрафував його на 40,8 тис. грн, а в цьому році – на 3,4 тис. Грн, повідомляє Zaxid.net Нагадаємо, протокол на Олександра Ковальчука склали 22 серпня. Зазначалось, що він керував автомобілем Renault Koleos, не маючи права керування транспортним засобом. Про порушення мером ПДР заявив громадський активіст, який зранку того дня помітив, що мер вийшов з автомобіля біля міськради. Знаючи, що Олександр Ковальчук не мав водійського посвідчення, він звернувся у поліцію. За це порушення міському голові загрожувало 40,8 тис. грн штрафу.Перше засідання у цій справі відбулося 30 серпня в Ківерцівському суді. Однак, суддявідправила адмінпротокол поліції «для належного оформлення».Наступне засідання у цій справі відбулося 17 жовтня в цьому ж суді. Олександр Ковальчук провину не визнав. «Вказав, що 22 серпня він не керував транспортним засобом. Працівниками поліції він також не був зупинений, тому не було підстав для пред’явлення їм посвідчення водія. Також вказав, що у нього було посвідчення водія старого зразка, яке він отримав ще у 1998 році, та яке він 22 серпня обміняв у сервісному центрі на нове», – наводять пояснення мера у постанові.Громадський активіст Сергій Рижков повідомляв, що Олександр Ковальчук після того, як на нього склали протокол, поїхав у сервісний центр МВС в селі Струмівка. Активіст припускав, що мер здаватиме на права. Це виявилось правдою, бо 22 серпня Олександр Ковальчук таки отримав водійське посвідчення.А в коментарі Олександр Ковальчук заявив, що справді не мав посвідчення з 2017 року, але 22 серпня в один день здав іспит з теорії та практичний іспит з водіння.«Як слідує із довідки відділення поліції <обвинувачений> 22 серпня отримав посвідчення водія. <...> Тобто, на день складання протоколу <обвинувачений> мав посвідчення подія, а, відтак, мав право керувати транспортним засобом», – вирішила суддя Марія Польова. Те, що чоловіка викрили на водінні без прав близько 08:00, а іспити він здавав пізніше, суддя до уваги не взяла.Відтак Марія Польова постановила закрити справу у зв’язку з «відсутністю події та складу адміністративних правопорушень».Нагадаємо, Олександра Ковальчука вже не вперше судять за водіння без посвідчення. У 2022 році патрульні поліцейські склали на Олександра Ковальчука протокол ч.5 ст. 126 КУпАП. Тоді суд призначив йому 40,8 тис. грн штрафу і на п'ять років заборонив сідати за кермо. Однак, постанову чоловік оскаржив і домігся, аби заборону керувати транспортом йому скасували, залишивши лише штраф. Аргументом сторони захисту було те, що Олександр Ковальчук не має посвідчення водія, тож суд не вправі позбавляти його права керування. Суд з цим аргументом погодився.

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