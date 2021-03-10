Вирвав із рук перехожого телефон: волинянина усьоме судитимуть за грабіж

Волинянина судитимуть усьоме за грабіж.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем села Брідки Ковельського району грабежу в умовах воєнного стану.За даними слідства, що увечері 30 серпня 2023 року шість разів до цього судимий чоловік у Ковелі вирвав із рук перехожого мобільний телефон.Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.Міру покарання йому обере суд.санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.