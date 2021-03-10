Вирвав із рук перехожого телефон: волинянина усьоме судитимуть за грабіж
Сьогодні, 12:20
Волинянина судитимуть усьоме за грабіж.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем села Брідки Ковельського району грабежу в умовах воєнного стану.
За даними слідства, що увечері 30 серпня 2023 року шість разів до цього судимий чоловік у Ковелі вирвав із рук перехожого мобільний телефон.
Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.
Міру покарання йому обере суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Ковельської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 32-річним жителем села Брідки Ковельського району грабежу в умовах воєнного стану.
За даними слідства, що увечері 30 серпня 2023 року шість разів до цього судимий чоловік у Ковелі вирвав із рук перехожого мобільний телефон.
Затриманий невдовзі зловмисник перебуває під вартою.
Міру покарання йому обере суд.
Довідково: санкцією ч. 4 ст. 186 КК України за грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.
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