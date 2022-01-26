На Волині 22-річний чоловік викрав автомобіль у сусіда: його затримали на Рівненщині

На Волині 22-річний чоловік викрав автомобіль у сусіда: його затримали на Рівненщині
Луцькі оперативники затримали зловмисника, який незаконно заволодів автомобілем сусіда.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Інцидент трапився у неділю, 5 листопада, в селі Радомишль, що у Луцькому районі.

61-річний місцевий мешканець на деякий час залишив свій автомобіль Honda незачиненим поблизу будинку, згодом помітив його відсутність та повідомив про це до поліції.

Поліцейські оперативно відреагували на звернення чоловіка. Під час оперативно-розшукових заходів вже за декілька годин співробітники кримінального блоку виявили авто в Рівненській області. Викрадач – 22-річний сусід заявника, його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Триває досудове розслідування, розпочате за ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу зловмиснику.

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Теги: Волинь, автомобіль, крадіжка
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