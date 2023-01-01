Спомин про Героя. Волинянин загинув за 2 тижні до дня народження

Волинянин(позивний «Колос»)2022 року – за два тижні до дня народження – у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання у Київській області.Про це повідомляє у фейсбуці Янголи на щиті Ратне.Народився Валентин 21 березня 2001 року в селі Тур на Волині. Закінчив 11 класів у Турській школі та пішов навчатися в Технічний фаховий коледж ЛНТУ за спеціальністю слюсар з ремонту колісних транспортних засобів. Після коледжу загорівся військовою справою, хотів бути прикордонником та підписав контракт.З 2020 року служив на контрактній основі в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки, більш відомий як «Яворівський військовий полігон». Батальйон - OPFOR. З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну перебував у зоні бойових дій, під Гостомелем.Місяць Валентин вважався зниклим безвісти. Тіло захисника доставили додому ввечері 7 квітня і вже наступного дня рідні попрощалися та провели героя на вічний спочинок.Поховали воїна на місцевому кладовищі у рідному селі.Скільки б часу не минуло, не мають сил змиритися з втратою мамата старший брат з сестрою.«Валік був дуже товариським та веселим , завжди міг підтримати та вислухати. З його обличчя ніколи не зникала усмішка. Останні роки перед війною рідко приїжджав додому , так як проживав біля Львова, тому для сім’ї його приїзд був справжнім святом . Намагався за ті дні вихідних ,побачити всіх друзів та відвідати родичів . Завжди коли запитували: «Як в тебе справи?» Відповідав: «Все нормас » - навіть тоді , коли був на війні», - ділиться спогадами сестраВалентин нагороджений посмертно орденом «За мужність» III ступеня (2022) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.