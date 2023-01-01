Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали їхні родини

До Рожищенської мiськради запросили родини загиблих вiйськових для вручення державних нагород – орденiв "За мужність III ступеня" (посмертно).Про це у фейсбуці повідомляє другий відділ Луцького РТЦК та СП., солдата, сержанта, солдата, старшого солдатанагороджено орденами "За мужність III ступеня" (посмертно).Державнi нагороди передали мамам та дружинам полеглих Героїв захисників, якi боролися до останнього подиху, вiрнi вiйськовiй присязi, мужньо захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, начальник Другого вiддiлу Луцького РТЦК та СП пiдполковникта мiський голова«Бiля Стели загиблим Героям присутнi запалили лампадки та вшанували пам'ять полеглих воїнів у росiйсько-українськiй вiйнi. Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, у війні за незалежність та волю України– 26-річний житель села Мирославка Рожищенської громади(30. 07. 1995 року народження).