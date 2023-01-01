Нагороди полеглих Героїв із Волині отримали їхні родини
Сьогодні, 13:02
До Рожищенської мiськради запросили родини загиблих вiйськових для вручення державних нагород – орденiв "За мужність III ступеня" (посмертно).
Про це у фейсбуці повідомляє другий відділ Луцького РТЦК та СП.
Указами Президента України загиблих Героїв - солдата Заруцького Арсена Петровича, солдата Зенца Вячеслава Борисовича, сержанта Новосада Олександра Ярославовича, солдата Кавку Вiталiя Руслановича, старшого солдата Оверчука Матвiя Сергійовича нагороджено орденами "За мужність III ступеня" (посмертно).
Державнi нагороди передали мамам та дружинам полеглих Героїв захисників, якi боролися до останнього подиху, вiрнi вiйськовiй присязi, мужньо захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, начальник Другого вiддiлу Луцького РТЦК та СП пiдполковник Валерій Захаров та мiський голова Вячеслав Полiщук.
«Бiля Стели загиблим Героям присутнi запалили лампадки та вшанували пам'ять полеглих воїнів у росiйсько-українськiй вiйнi. Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 26-річний житель села Мирославка Рожищенської громади Матвій Оверчук (30. 07. 1995 року народження).
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Про це у фейсбуці повідомляє другий відділ Луцького РТЦК та СП.
Указами Президента України загиблих Героїв - солдата Заруцького Арсена Петровича, солдата Зенца Вячеслава Борисовича, сержанта Новосада Олександра Ярославовича, солдата Кавку Вiталiя Руслановича, старшого солдата Оверчука Матвiя Сергійовича нагороджено орденами "За мужність III ступеня" (посмертно).
Державнi нагороди передали мамам та дружинам полеглих Героїв захисників, якi боролися до останнього подиху, вiрнi вiйськовiй присязi, мужньо захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, начальник Другого вiддiлу Луцького РТЦК та СП пiдполковник Валерій Захаров та мiський голова Вячеслав Полiщук.
«Бiля Стели загиблим Героям присутнi запалили лампадки та вшанували пам'ять полеглих воїнів у росiйсько-українськiй вiйнi. Героям Слава!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у війні за незалежність та волю України загинув ще один її син – 26-річний житель села Мирославка Рожищенської громади Матвій Оверчук (30. 07. 1995 року народження).
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