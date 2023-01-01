Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами

Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами
Війна забрала життя ще одного Героя з Волині – Богдана Марчука, який самовіддано боронив українську землю.

Про це у фейсбуці повідомляє Турійська громада.

У селі Клюськ відбулось прощання з Героєм Богданом Марчуком. Захисник загинув на Харківщині 26 жовтня 2022 року під час штурмових дій. На захист країни він став 28 травня. У складі 14 ОМБР звільняв від окупанта Харківщину.
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами

«Майже рік Богдана Марчука вважали зниклим безвісти. І весь цей час жевріла надія, що він живий. Та, на жаль…» - зазначили у громаді.
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами

Турійська громада, обʼєднана скорботою, співчуттям до родини загиблого, шаною до Героя, у сумний день провела загиблого Сина України в останню земну дорогу.
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами

Церемонія прощання з Героєм розпочалась біля рідної домівки воїна в селі Клюськ, опісля чин поховання було продовжено у місцевому храмі. Під скорботну мелодію духового оркестру та із усіма військовими почестями поховали Героя на місцевому кладовищі.
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами

Попрощатися із загиблим прийшли рідні, близькі, друзі, військовослужбовці, представники влади, духовенство та мешканці громади. Востаннє нашому земляку віддали військові почесті. На честь воїна пролунав трикратний військовий салют та Державний Гімн України.
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами

«Нехай душа Богдана знаходить спокій у вічності, а повага, вдячність і пам’ять про нього ніколи не вмирає. Вічна шана Герою!» - йдеться у повідомленні.
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами
Дорогу перед полеглим Героєм на Волині встелили квітами


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Теги: загиблі, війна
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