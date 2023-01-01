Командир 128-ої бригади запізнився на нагородження: поки його чекали – стався ракетний удар

Дмитро Лисюк запізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Військовослужбовці чекали комбрига понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.



Про це повідомляють джерела



Один з наших співрозмовників зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.



Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту.



Джерело hromadske відзначило, що росіяни слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.



«І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули — ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше», — стверджує одне з наших джерел.



Водночас багато військових отримали поранення від уламків, додав співрозмовник.



Що відомо про загибель бійців 128 бригади?



Окупанти 3 листопада







Президент Володимир Зеленський висловив співчуття рідним загиблих бійців та заявив, що цієї трагедії можна було уникнути. Міністр оборони Рустем Умєров пообіцяв, що буде зʼясовано всі обставини того, що сталося. Він доручив провести повну перевірку за фактом трагедії головній інспекції Міноборони.



Державне бюро розслідувань почало розслідувати обставини загибелі військовослужбовців 128 бригади та ініціювало службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригадизапізнився на захід до Дня ракетних військ і артилерії, який організували поблизу лінії фронту на Запоріжжі. Військовослужбовці чекали комбрига понад пів години, а тоді стався приліт, унаслідок якого є загиблі та поранені.Про це повідомляють джерела hromadske зі 128 бригади.Один з наших співрозмовників зазначив, що спершу нагородження запланували на 9 годину ранку, але перенесли на 9:30. У цей час військові вже були вишикувані й чекали на командира. Близько 10:10 стався російський удар.Комбриг прибув буквально через 2 хвилини після прильоту.Джерело hromadske відзначило, що росіяни слідкували за бійцями 128 бригади з безпілотника, коригуючи ракетний удар. Однак окупанти помилилися і влучили в будівлю позаду військових, ближче до дороги.«І виходить, усі ті, хто стояли ближче до дороги, вони всі 200-ті (загинули — ред.). А особовий склад, який конкретно мав нагороджуватися (командири гармат, навідники, артилеристи), їх трохи прикрила стіна будинку, в який попав "Іскандер". За рахунок цього жертв трохи менше», — стверджує одне з наших джерел.Водночас багато військових отримали поранення від уламків, додав співрозмовник.Окупанти 3 листопада завдали удару по скупченню військових 128 ОГШБр , коли ті, за даними джерел hromadske у ЗСУ, зібралися для нагородження на честь Дня артилерії в прифронтовій зоні Запорізької області. Центр стратегічних комунікацій ЗСУ повідомив, що росіяни вдарили ракетою «Іскандер-М». 128 бригада підтвердила загибель 19 своїх бійців унаслідок ракетного удару. Там повідомили, що зараз проводиться перевірка всіх обставин трагедії.Президентвисловив співчуття рідним загиблих бійців та заявив, що цієї трагедії можна було уникнути. Міністр оборонипообіцяв, що буде зʼясовано всі обставини того, що сталося. Він доручив провести повну перевірку за фактом трагедії головній інспекції Міноборони.Державне бюро розслідувань почало розслідувати обставини загибелі військовослужбовців 128 бригади та ініціювало службове розслідування дій військових посадовців, які організували захід до Дня ракетних військ і артилерії.

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