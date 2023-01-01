Працівники селищної ради на Волині скинулися на авто для ЗСУ
Сьогодні, 14:26
Працівники Любешівської селищної ради на Волині за рахунок одноденної зарплатні придбали автомобіль для військових.
Про це повідомляє Любешівська громада.
Майже щомісяця, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, у Любешівській селищній раді донатять свій одноденний заробіток на потреби військових.
Нещодавно працівники Любешівської селищної ради, її структурних підрозділів, а також і працівники медзакладів, які долучилися цього разу, придбали ще одне авто військовим за власні кошти. Йдеться про автомобіль Mitsubishi L200. Саме цю автівку було передано для потреб одного з підрозділів Збройних сил України.
«Любешівська селищна рада щиро вдячна усім, хто відгукнувся та долучився до цієї благодійної справи і активно допомогає у підтримці української армії. Збір коштів продовжуватиметься», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за підсумками другої частини туру письменник із Рівного Макс Кідрук передав «Ангару» 309 812 грн.
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Про це повідомляє Любешівська громада.
Майже щомісяця, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, у Любешівській селищній раді донатять свій одноденний заробіток на потреби військових.
Нещодавно працівники Любешівської селищної ради, її структурних підрозділів, а також і працівники медзакладів, які долучилися цього разу, придбали ще одне авто військовим за власні кошти. Йдеться про автомобіль Mitsubishi L200. Саме цю автівку було передано для потреб одного з підрозділів Збройних сил України.
«Любешівська селищна рада щиро вдячна усім, хто відгукнувся та долучився до цієї благодійної справи і активно допомогає у підтримці української армії. Збір коштів продовжуватиметься», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за підсумками другої частини туру письменник із Рівного Макс Кідрук передав «Ангару» 309 812 грн.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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