Працівники селищної ради на Волині скинулися на авто для ЗСУ

Працівники Любешівської селищної ради на Волині за рахунок одноденної зарплатні придбали автомобіль для військових.Про це повідомляє Любешівська громада.Майже щомісяця, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, у Любешівській селищній раді донатять свій одноденний заробіток на потреби військових.Нещодавно працівники Любешівської селищної ради, її структурних підрозділів, а також і працівники медзакладів, які долучилися цього разу, придбали ще одне авто військовим за власні кошти. Йдеться про автомобіль Mitsubishi L200. Саме цю автівку було передано для потреб одного з підрозділів Збройних сил України.«Любешівська селищна рада щиро вдячна усім, хто відгукнувся та долучився до цієї благодійної справи і активно допомогає у підтримці української армії. Збір коштів продовжуватиметься», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, за підсумками другої частини туру письменник із Рівного309 812 грн.