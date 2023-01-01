Працівники селищної ради на Волині скинулися на авто для ЗСУ

Працівники селищної ради на Волині скинулися на авто для ЗСУ
Працівники Любешівської селищної ради на Волині за рахунок одноденної зарплатні придбали автомобіль для військових.

Про це повідомляє Любешівська громада.

Майже щомісяця, починаючи з перших днів повномасштабного вторгнення, у Любешівській селищній раді донатять свій одноденний заробіток на потреби військових.

Нещодавно працівники Любешівської селищної ради, її структурних підрозділів, а також і працівники медзакладів, які долучилися цього разу, придбали ще одне авто військовим за власні кошти. Йдеться про автомобіль Mitsubishi L200. Саме цю автівку було передано для потреб одного з підрозділів Збройних сил України.

«Любешівська селищна рада щиро вдячна усім, хто відгукнувся та долучився до цієї благодійної справи і активно допомогає у підтримці української армії. Збір коштів продовжуватиметься», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за підсумками другої частини туру письменник із Рівного Макс Кідрук передав «Ангару» 309 812 грн.

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Теги: допомога, ЗСУ, наближають перемогу
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