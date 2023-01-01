Письменник Макс Кідрук зібрав понад пів мільйона гривень на дрони для ЗСУ

За підсумками другої частини туру письменник із Рівногопередав «Ангару» 309 812 грн.Це прибуток із книжок і мерчу за вісім останніх міст – Трір, Карлсруе, Мюнхен, Інсбрук, Відень, Варшава, Кельце і Краків, – а також зібрані в скриньку донати за весь тур, – про це письменник написав у Фейсбуці.Макс розповів, що загалом вдалося зібрати 566 930 грн. Ці пів мільйона підуть на купівлю FPV-дронів для Сил Оборони (перша їх партія вже поїхала на фронт).На початку року Макс Кідрук вирушив у благодійний тур спільно з луцьким Волонтерським штабом АНГАР, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ, презентуючи свою книгу «Колонія».За гроші з першої частини туру купили коптер DJI Mavic 3 Thermal за 235 тис. грн, який вже на позиціях.