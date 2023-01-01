Письменник Макс Кідрук зібрав понад пів мільйона гривень на дрони для ЗСУ

Письменник Макс Кідрук зібрав понад пів мільйона гривень на дрони для ЗСУ
За підсумками другої частини туру письменник із Рівного Макс Кідрук передав «Ангару» 309 812 грн.

Це прибуток із книжок і мерчу за вісім останніх міст – Трір, Карлсруе, Мюнхен, Інсбрук, Відень, Варшава, Кельце і Краків, – а також зібрані в скриньку донати за весь тур, – про це письменник написав у Фейсбуці.

Макс розповів, що загалом вдалося зібрати 566 930 грн. Ці пів мільйона підуть на купівлю FPV-дронів для Сил Оборони (перша їх партія вже поїхала на фронт).

На початку року Макс Кідрук вирушив у благодійний тур спільно з луцьким Волонтерським штабом АНГАР, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ, презентуючи свою книгу «Колонія».

За гроші з першої частини туру купили коптер DJI Mavic 3 Thermal за 235 тис. грн, який вже на позиціях.

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Теги: Макс Кідрук, АНГАР, благодійний тур
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