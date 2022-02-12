Ситуація на мільйон: у Луцьку чоловік упіймав величезного коропа
31 жовтень, 23:43
У Луцьку на Теремнівських ставках рибалка упіймав коропа масою 9,5 кілограмів.
Про це інформує сайт "Конкурент".
У неділю, 29 жовтня чоловік зловив дзеркального коропа. Ловець – Володимир зі Слов’янська. Вирушив на риболовлю, сподіваючись зловити сома. Але не встиг він покласти вудочку на землю, як за гачок зачепився короп.
Рибалка витягував рибину 30 хвилин.
«20-30 хвилин плавав карп по всьому Теремно. Але врешті зачепився хвостом об маленький крючок. Це дуже мала снасть, вона для такої рибки не призначена. Тому це ситуація на мільйон», – розповів його товариш Дмитро.
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Про це інформує сайт "Конкурент".
У неділю, 29 жовтня чоловік зловив дзеркального коропа. Ловець – Володимир зі Слов’янська. Вирушив на риболовлю, сподіваючись зловити сома. Але не встиг він покласти вудочку на землю, як за гачок зачепився короп.
Рибалка витягував рибину 30 хвилин.
«20-30 хвилин плавав карп по всьому Теремно. Але врешті зачепився хвостом об маленький крючок. Це дуже мала снасть, вона для такої рибки не призначена. Тому це ситуація на мільйон», – розповів його товариш Дмитро.
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