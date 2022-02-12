Ситуація на мільйон: у Луцьку чоловік упіймав величезного коропа





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У неділю, 29 жовтня чоловік зловив дзеркального коропа. Ловець – Володимир зі Слов’янська. Вирушив на риболовлю, сподіваючись зловити сома. Але не встиг він покласти вудочку на землю, як за гачок зачепився короп.



Рибалка витягував рибину 30 хвилин.





«20-30 хвилин плавав карп по всьому Теремно. Але врешті зачепився хвостом об маленький крючок. Це дуже мала снасть, вона для такої рибки не призначена. Тому це ситуація на мільйон», – розповів його товариш Дмитро.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на Теремнівських ставках рибалка упіймав коропа масою 9,5 кілограмів.Про це інформує сайт "Конкурент".У неділю, 29 жовтня чоловік зловив дзеркального коропа. Ловець –зі Слов’янська. Вирушив на риболовлю, сподіваючись зловити сома. Але не встиг він покласти вудочку на землю, як за гачок зачепився короп.Рибалка витягував рибину 30 хвилин.«20-30 хвилин плавав карп по всьому Теремно. Але врешті зачепився хвостом об маленький крючок. Це дуже мала снасть, вона для такої рибки не призначена. Тому це ситуація на мільйон», – розповів його товариш

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