Ікону з Рівненщини передадуть бійцям ТрО Волині на передову

Лідія Бовчалюк передала родинну реліквію — ікону. Релігійний образ повезуть волинським військовослужбовцям на схід.



У Волинський музей українського війська та військової техніки лучанка Лідія Бовчалюк передала родинну реліквію — ікону. Релігійний образ повезуть волинським військовослужбовцям на схід.



Як розповіла



"В 1944-му році, коли прийшли комуністи, то вони почали палити церкви і тато побіг туди і цю ікону забрав. Ікона була в них вдома, а через багато років чоловік цю ікону забрав в Луцьк", — сказала жінка.



Лучанка каже: у родині вирішили передати ікону в музей, щоб вона оберігала захисників і вони верталися додому живі-здорові та з перемогою. "У мене там на передовій брат і онук, і ще два онуки теж воюють", — говорить лучанка.



Ікону до військовослужбовців везтиме капелан 100-тої окремої бригади територіальної оборони Володимир Труш. З його слів, образ зберігатимуть у бригадній каплиці.



"Ікона поїде на східні терени України, поки ще не до кінця звільненої, де розташовується наша сота бригада тероборони. Хрест на ній, як символ перемоги. У критичних ситуаціях завжди людина, знаючи, що немає більше на що опертися, то опирається на віру і ту божественну допомогу", — каже капелан.



Участь у передачі реліквії родини Бовчалюків взяв начальник групи комунікацій 100-ої ОМБр тероборони Костянтин Байчук. Він зазначив, що релігійний образ — це духовна підтримка для оборонців, які стоять на захисті країни.



"Молитва для воїна — це духовний бронежилет. Дивлячись на це все залізяччя, яке до нас прилітає, що ми сюди привозимо в музей, то самі запеклі атеїсти на сході, і в нашій бригаді, стають віруючими людьми. Надіємося, що ця ікона збереже багато життів українських хлопців і повернеться у музей, і вже після війни займе місце в експозиції", — сказав військовий.



У музеї українського війська та військової техніки, розповів Олег Ткачук, діє експозиція, присвячена мужності і героїзму волинських тероборонівців. З його слів, ікона сім'ї з Луцька сала першою, яку передали краяни у музей.



"В нас все ж таким не музей волинської ікони, а військовий музей. І нам здалося, що місце цієї речі саме на передовій, біля хлопців, де вони зможуть помолитися. Надіємося. що ця ікони збереже життя наших героїв", — додав Олег Ткачук.

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