Так чудово працює волинська бригада: ворог зазнав нищівних втрат на Куп'янському напрямку
Сьогодні, 22:12
На Куп’янському напрямку ворог зазанав чималих втрат. Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити. І це все завдяки професійній роботі 14-та ОМБр.
Про це повідомив у Телеграмі командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Куп’янський напрямок. Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити. Так чудово працює 14-та ОМБр", - йдеться у дописі Сирського.
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Про це повідомив у Телеграмі командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський.
"Куп’янський напрямок. Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити. Так чудово працює 14-та ОМБр", - йдеться у дописі Сирського.
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