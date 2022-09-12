Так чудово працює волинська бригада: ворог зазнав нищівних втрат на Куп'янському напрямку





Про це Олександр Сирський.



"Куп’янський напрямок. Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити. Так чудово працює 14-та ОМБр", - йдеться у дописі Сирського.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Куп’янському напрямку ворог зазанав чималих втрат. Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити. І це все завдяки професійній роботі 14-та ОМБр.Про це повідомив у Телеграмі командувач Сухопутних військ Збройних Сил України"Куп’янський напрямок. Один танк знищено, три пошкоджено, також знищено дві БМП і ще чотири вдалося пошкодити. Так чудово працює 14-та ОМБр", - йдеться у дописі Сирського.

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