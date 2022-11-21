На Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано





Як повідомили Інформаційному агентству



Під час обгону легковий автомобіль зіткнувся з фурою. Водій вантажівки не постраждав. Водійка легковика – молода жінка – отримала важкі травми несумісні з життям.



У машині з нею також була і дитина (приблизно 1 рік 6 міс.). Її госпіталізували в ВОДЛ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля села Софіївка (по Горохівській трасі) трапилася смертельна ДТП – легковий автомобіль зіткнувся з фурою.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик отримали о 19:53.Під час обгону легковий автомобіль зіткнувся з фурою. Водій вантажівки не постраждав. Водійка легковика – молода жінка – отримала важкі травми несумісні з життям.У машині з нею також була і дитина (приблизно 1 рік 6 міс.). Її госпіталізували в ВОДЛ.

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