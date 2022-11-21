На Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано
Сьогодні, 22:17
Біля села Софіївка (по Горохівській трасі) трапилася смертельна ДТП – легковий автомобіль зіткнувся з фурою.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик отримали о 19:53.
Під час обгону легковий автомобіль зіткнувся з фурою. Водій вантажівки не постраждав. Водійка легковика – молода жінка – отримала важкі травми несумісні з життям.
У машині з нею також була і дитина (приблизно 1 рік 6 міс.). Її госпіталізували в ВОДЛ.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик отримали о 19:53.
Під час обгону легковий автомобіль зіткнувся з фурою. Водій вантажівки не постраждав. Водійка легковика – молода жінка – отримала важкі травми несумісні з життям.
У машині з нею також була і дитина (приблизно 1 рік 6 міс.). Її госпіталізували в ВОДЛ.
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