На Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано

На Волині у смертельній ДТП загинула жінка, її малолітню дитину шпиталізовано
Біля села Софіївка (по Горохівській трасі) трапилася смертельна ДТП – легковий автомобіль зіткнувся з фурою.

Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, виклик отримали о 19:53.

Під час обгону легковий автомобіль зіткнувся з фурою. Водій вантажівки не постраждав. Водійка легковика – молода жінка – отримала важкі травми несумісні з життям.

У машині з нею також була і дитина (приблизно 1 рік 6 міс.). Її госпіталізували в ВОДЛ.

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Теги: Смертельна ДТП, Волинь
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