Прожила довге і нелегке життя: волинянка відсвяткувала 100-літній ювілей
Сьогодні, 04:30
31 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка села Пулемець Бурдило Ганна Максимівна.
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Довгожительку привітали з поважною датою Ольга Сахарук, заступниця Шацького селищного голови, Наталія Борсук, директорка Територіального центру надання соціальних послуг, Василь Демедюк, староста Пулемецького округу.
Ганна Максимівна прожила довге і нелегке життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Відійшла в засвіти і єдина донька. Внуки і правнуки ювілярки проживають за кордоном. Зараз за Ганною Максимівною доглядає місцева мешканка.
«Такі люди, як Ганна Бурдило, є очевидцями багатьох історичних подій минулого століття, носіями наших традицій, глибокої життєвої мудрості. Гості побажали ювілярці здоров’я, радості, душевного спокою і миру, вручили їй квіти, подарунки, торт», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Шацькій селищній раді.
Довгожительку привітали з поважною датою Ольга Сахарук, заступниця Шацького селищного голови, Наталія Борсук, директорка Територіального центру надання соціальних послуг, Василь Демедюк, староста Пулемецького округу.
Ганна Максимівна прожила довге і нелегке життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Відійшла в засвіти і єдина донька. Внуки і правнуки ювілярки проживають за кордоном. Зараз за Ганною Максимівною доглядає місцева мешканка.
«Такі люди, як Ганна Бурдило, є очевидцями багатьох історичних подій минулого століття, носіями наших традицій, глибокої життєвої мудрості. Гості побажали ювілярці здоров’я, радості, душевного спокою і миру, вручили їй квіти, подарунки, торт», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Прожила довге і нелегке життя: волинянка відсвяткувала 100-літній ювілей
Сьогодні, 04:30
1 листопада на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Ситуація на мільйон: у Луцьку чоловік упіймав величезного коропа
31 жовтень, 23:43