Прожила довге і нелегке життя: волинянка відсвяткувала 100-літній ювілей

31 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка села ПулемецьПро це повідомили у Шацькій селищній раді.Довгожительку привітали з поважною датою, заступниця Шацького селищного голови,, директорка Територіального центру надання соціальних послуг,, староста Пулемецького округу.Ганна Максимівна прожила довге і нелегке життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Відійшла в засвіти і єдина донька. Внуки і правнуки ювілярки проживають за кордоном. Зараз за Ганною Максимівною доглядає місцева мешканка.«Такі люди, як Ганна Бурдило, є очевидцями багатьох історичних подій минулого століття, носіями наших традицій, глибокої життєвої мудрості. Гості побажали ювілярці здоров’я, радості, душевного спокою і миру, вручили їй квіти, подарунки, торт», – йдеться у повідомленні.