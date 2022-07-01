Прожила довге і нелегке життя: волинянка відсвяткувала 100-літній ювілей

Прожила довге і нелегке життя: волинянка відсвяткувала 100-літній ювілей
31 жовтня 100-літній ювілей відзначила мешканка села Пулемець Бурдило Ганна Максимівна.

Про це повідомили у Шацькій селищній раді.

Довгожительку привітали з поважною датою Ольга Сахарук, заступниця Шацького селищного голови, Наталія Борсук, директорка Територіального центру надання соціальних послуг, Василь Демедюк, староста Пулемецького округу.

Ганна Максимівна прожила довге і нелегке життя, працювала в швейній артілі та колгоспі. Молодою втратила чоловіка, який загинув під час Другої світової війни. Відійшла в засвіти і єдина донька. Внуки і правнуки ювілярки проживають за кордоном. Зараз за Ганною Максимівною доглядає місцева мешканка.

«Такі люди, як Ганна Бурдило, є очевидцями багатьох історичних подій минулого століття, носіями наших традицій, глибокої життєвої мудрості. Гості побажали ювілярці здоров’я, радості, душевного спокою і миру, вручили їй квіти, подарунки, торт», – йдеться у повідомленні.

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Теги: Довгожителька, ювілей, 100 років
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