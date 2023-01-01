Сезонний стрибок вартості овочів і фруктів: що буде з цінами весною 2024-го

Сезонний стрибок вартості овочів і фруктів: що буде з цінами весною 2024-го
Мінагрополітики очікує, що внаслідок програми садівництва та теплиць із весни наступного року знизяться, або, по крайній мірі, стабілізуються ціни на овочі.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону, інформує ТСН.

За його словами, цього року було виплачено вже майже 500 млн гривень грантів на закладання садів та будівництво теплиць. Понад 130 заявок Міністерство задовольнило на здобуття грантів по садівництву, 30 – на теплиці.

"Загалом видано позитивне рішення на виплату у вигляді грантів (на садівництво та закладення теплиць у 2023 році - ред.) на суму 590 млн грн. Завдяки цим грантам буде посаджено близько 2 тис. га нових садів. Це суттєва цифра, оскільки йдеться про інтенсивне виробництво. Крім того, завдяки грантам буде створено близько 40 га нових теплиць", – сказав Висоцький.

Також гранти допоможуть створити близько 1200 нових постійних і понад 17,6 тис. сезонних робочих місць, зокрема для внутрішньо переміщених осіб.

Найпопулярнішими культурами у отримувачів грантів на закладку садів були лохина, яблуня і горіх, на овочі – огірки і помідори.

"Але є можливість отримати гранти на вирощування і садової суниці, і малини, і винограду, і обліпихи, і сливи, і черешні, і фундука – усе, що дають змогу вирощувати наші кліматичні умови", – сказав заступник міністра.

Говорячи про вирощування в теплицях, грантова програма охоплює не тільки овочі, а й ягоди, квіти, салати.

"Ми очікуємо вплив (на ціни. – Ред.) вже весною. Після холодів, навесні вже має бути перша продукція. Це трохи нівелює різкі цінові перепади між сезонною і тепличною продукцією. У попередні роки ми багато імпортували їх. Відповідно, ціна залежала від обмінного курсу, логістичних ризиків. А тут продукція вже не буде так залежати від перетину кордону, буде ближче до споживача. Це має вплинути на зниження середньозваженої ціни тепличних овочів", – запевнив Тарас Висоцький.


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Теги: ціни, продукти
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