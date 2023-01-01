У Луцьку тимчасово обмежили рух вулицею Наливайка

У Луцьку тимчасово зупинили рух транспорту вулицею Наливайка через ремонт переїзду.Про це інформує Луцька міська рада.«У зв’язку із виконанням робіт з ремонту залізничного переїзду з 1 листопада і до закінчення робіт буде тимчасово зупинено рух транспорту вулицею Наливайка. А саме — на ділянці від будинку № 45 до будинку № 47а», – йдеться в повідомленні.Рух автобусного маршруту № 19 «Окружна – с. Сапогове» у прямому та зворотному напрямках буде здійснюватися: вул. Гордіюк, вул. Ківерцівська (м. Луцьк), автомобільна дорога Р-14 (військовий аеродром), вул. Ківерцівська (с. Прилуцьке).Тимчасово, до закінчення ремонтних робіт, рух автобусів вказаного маршруту не буде здійснюватись вулицями Конякіна, Карбишева, Наливайка.