Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині





Про це голова ОВА Філіп Пронін



"Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.



На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться в повідомленні.



Пронін зазначив, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вночі, 1 листопада, російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу.Про це голова ОВА повідомив у Telegram."Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться в повідомленні.Пронін зазначив, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.

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