Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині
Сьогодні, 08:50
Вночі, 1 листопада, російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу.
Про це голова ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram.
"Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.
На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться в повідомленні.
Пронін зазначив, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.
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Про це голова ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram.
"Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.
На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться в повідомленні.
Пронін зазначив, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.
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