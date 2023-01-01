Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині

Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині
Вночі, 1 листопада, російська армія атакувала Полтавську область безпілотниками. Є влучання по нафтопереробному заводу.

Про це голова ОВА Філіп Пронін повідомив у Telegram.

"Цієї ночі ворог неодноразово атакував Полтавщину БпЛА. Повітряна тривога тривала понад чотири години.

На жаль, є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці. Виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується. Підприємство не працює. Усі відповідні служби на місці", - йдеться в повідомленні.

Пронін зазначив, що частину ворожих безпілотників наші оборонці приземлили.


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Теги: Росія, Україна, війна
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