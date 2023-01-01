Повітряні сили збили вночі 18 «шахедів» та авіаційну ракету





Про це



Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ рф.



"Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.



Загалом збили 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59.Про це повідомили у Повітряних силах.Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ рф."Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.Загалом збили 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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