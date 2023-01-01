Повітряні сили збили вночі 18 «шахедів» та авіаційну ракету

Повітряні сили збили вночі 18 «шахедів» та авіаційну ракету
У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59.

Про це повідомили у Повітряних силах.

Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ рф.

"Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Загалом збили 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькрада виділила 40 мільйонів гривень на закупівлю БпЛА «Рейдер-2»
На фартухах оживає забутий розпис: лучанка створила бренд домашнього текстилю Maliovka
«Нам під силу усі переломи скелету», – завідувач обласного центру травматології Адріан Філь
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку 1 листопада
Сьогодні, 09:22
На Авдіївському напрямку для підтримки своїх військ окупанти застосовують авіацію, – Генштаб
Сьогодні, 09:17
Повітряні сили збили вночі 18 «шахедів» та авіаційну ракету
Сьогодні, 09:01
Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині
Сьогодні, 08:50
На Волині судили перевізників, які під час війни їздили до росії
Сьогодні, 08:20
Схожі новини
На Авдіївському напрямку для підтримки своїх військ окупанти застосовують авіацію, – Генштаб На Авдіївському напрямку для підтримки своїх військ окупанти застосовують авіацію, – Генштаб
Сьогодні, 09:17
Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині
Сьогодні, 08:50
Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади Захищаючи Україну, загинули двоє Героїв з Луцької громади
31 жовтень, 17:15
У боях за Україну загинув 31-річний Герой з Волині Андрій Любчук У боях за Україну загинув 31-річний Герой з Волині Андрій Любчук
31 жовтень, 16:43
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку 1 листопада
Сьогодні, 09:22
 0
На Авдіївському напрямку для підтримки своїх військ окупанти застосовують авіацію, – Генштаб
Сьогодні, 09:17
 0
Повітряні сили збили вночі 18 «шахедів» та авіаційну ракету
Сьогодні, 09:01
 0
Росіяни вночі атакували нафтопереробний завод на Полтавщині
Сьогодні, 08:50
 0
На Волині судили перевізників, які під час війни їздили до росії
Сьогодні, 08:20
 0
Медіа
відео
1/8