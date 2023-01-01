Повітряні сили збили вночі 18 «шахедів» та авіаційну ракету
Сьогодні, 09:01
У ніч на 1 листопада 2023 року російські окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, застосувавши ударні безпілотники типу “Shahed-136/131” та керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили у Повітряних силах.
Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ рф.
"Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Загалом збили 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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Про це повідомили у Повітряних силах.
Район пуску Х-59 та частини “шахедів” – Курська область рф, решта ворожих ударних БпЛА атакували з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ рф.
"Під час нічної атаки у більшості регіонів України було оголошено повітряну тривогу. Ударні БпЛА знищувались за маршрутами слідування тактичною авіацією, зенітними ракетними підрозділами, а також мобільними вогневими групами Повітряних Сил, у взаємодії із ППО Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
Загалом збили 18 із 20 ударних дронів “Shahed-136/131”. Також знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
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