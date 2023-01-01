На Волині судили перевізників, які під час війни їздили до росії





Людей везли транзитом через Польщу, Литву, Латвію та Росію, – інформують



Як ідеться у вироку, з березня по вересень Геннадій Т. і Микола П. розмістили у Facebook оголошення про здійснення перевезення пасажирів з різних міст України до тимчасово окупованих територій України, зокрема Луганської області. Злочинці знали, що територія Луганщини є тимчасово окупованою Росією, а в’їзд до неї неможливий у зв’язку із тимчасовим закриттям відповідних українських пунктів пропуску через державний кордон Росії та України.



У матеріалах справи вказано про один епізод. 1 вересня «перевізники» підшукали пасажирів, серед яких була добровільно залучена до негласної слідчої дії особа. Геннадій Т. та Микола П. по телефону давали їй поради та вказівки щодо поведінки під час перетину кордону, аби вона могла приховати намір в’їзду на тимчасово окуповану територію України.



Також вони розробили маршрут руху: м. Дніпро – м. Київ – м.Рівне – м. Львів – ПП «Рава-Руська -Хребенне» – м. Варшава Республіки Польща – Литовська Республіка – Латвійська Республіка – ПП «Гребнева» – ПП «Бурачкі» – Російська федерація – ПП «Мілове». Вартість «квитка» становила 350 доларів.



«Рейс» мав відбуватися 10 вересня. Злочинці забезпечили посадку восьми пасажирів, однак на тимчасово окуповані території вони так і не потрапили, оскільки дії «перевізників» припинили співробітники УСБУ у Волинській області.



Про підозрюваних відомо, що вони є внутрішньо переміщеними особами, один з чоловіків є уродженцем села Абрикосове Первомайського району Автономної Республіки Крим, інший народився у Бахмуті Донецької області.



Під час досудового розслідування між Геннадієм Т. і Миколою П. та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Дії злочинців суд кваліфікував за ч.3 ст.15 ч.2 ст.332-1 КК України та призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінив на рік умовного терміну.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! По року іспитового терміну призначив Луцький міськрайонний суд двом чоловікам, які здійснювали незаконне перевезення пасажирів на окуповані території.Людей везли транзитом через Польщу, Литву, Латвію та Росію, – інформують Волинські новини Як ідеться у вироку, з березня по вересеньрозмістили у Facebook оголошення про здійснення перевезення пасажирів з різних міст України до тимчасово окупованих територій України, зокрема Луганської області. Злочинці знали, що територія Луганщини є тимчасово окупованою Росією, а в’їзд до неї неможливий у зв’язку із тимчасовим закриттям відповідних українських пунктів пропуску через державний кордон Росії та України.У матеріалах справи вказано про один епізод. 1 вересня «перевізники» підшукали пасажирів, серед яких була добровільно залучена до негласної слідчої дії особа. Геннадій Т. та Микола П. по телефону давали їй поради та вказівки щодо поведінки під час перетину кордону, аби вона могла приховати намір в’їзду на тимчасово окуповану територію України.Також вони розробили маршрут руху: м. Дніпро – м. Київ – м.Рівне – м. Львів – ПП «Рава-Руська -Хребенне» – м. Варшава Республіки Польща – Литовська Республіка – Латвійська Республіка – ПП «Гребнева» – ПП «Бурачкі» – Російська федерація – ПП «Мілове». Вартість «квитка» становила 350 доларів.«Рейс» мав відбуватися 10 вересня. Злочинці забезпечили посадку восьми пасажирів, однак на тимчасово окуповані території вони так і не потрапили, оскільки дії «перевізників» припинили співробітники УСБУ у Волинській області.Про підозрюваних відомо, що вони є внутрішньо переміщеними особами, один з чоловіків є уродженцем села Абрикосове Первомайського району Автономної Республіки Крим, інший народився у Бахмуті Донецької області.Під час досудового розслідування між Геннадієм Т. і Миколою П. та прокурором була укладена угода про визнання винуватості. Дії злочинців суд кваліфікував за ч.3 ст.15 ч.2 ст.332-1 КК України та призначив кожному з них покарання у виді трьох років позбавлення волі, яке замінив на рік умовного терміну.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію