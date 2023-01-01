У кількох районах Луцька можливі аварійні перебої з водопостачанням

У кількох районах Луцька можливі аварійні перебої з водопостачанням
У кількох районах Луцька виникатиме пониження тиску подачі води або перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

У зв'язку з аварійною ситуацією на центральному водогоні діаметром 600 мм на перетині вулиць Карпенка-Карого-Олеся Гончара відбуватиметься пониження тиску в водопровідній мережі або виникатиме відсутність водопостачання в години максимального навантаження на водопровідну мережу.

Перебої з водопостачанням можуть виникати упродовж тривалого часу, максимум – до місяця, у будинках по вулицях Чорновола, Конякіна, Карбишева, Єршова, пр. Відродженя, пр. Соборності, Олеся Гончара, у селі Липини - вул. Відродження, Заньковецької, Травнева, Кривоноса, починаючи із 6 листопада.

Складність ситуації полягає в аварійній тріщині труби зі скловолокна, яка не використовується на підприємстві.

КП «Луцькводоканал» необхідно знайти, придбати і доставити аналогічну ділянку водогону, що потребує часу, як і її заміна. Адже труба просіла, її потрібно повністю піднімати на поверхню і замінювати на нову.

"Варто зауважити, що вода не зникатиме надовго, оскільки змінено потоки водопостачання, щоб мінімізувати незручності для мешканців. Проте, в години пікових навантажень, перебої з водопостачанням можуть виникати.

Прохання до мешканців вказаних вулиць запасатись водою. Перепрошуємо за незручності", - наголошують у "Луцькводоканалі".

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Теги: Луцькводоканал, перебої
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