У кількох районах Луцька можливі аварійні перебої з водопостачанням
Сьогодні, 14:53
У кількох районах Луцька виникатиме пониження тиску подачі води або перебої з водопостачанням.
Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
У зв'язку з аварійною ситуацією на центральному водогоні діаметром 600 мм на перетині вулиць Карпенка-Карого-Олеся Гончара відбуватиметься пониження тиску в водопровідній мережі або виникатиме відсутність водопостачання в години максимального навантаження на водопровідну мережу.
Перебої з водопостачанням можуть виникати упродовж тривалого часу, максимум – до місяця, у будинках по вулицях Чорновола, Конякіна, Карбишева, Єршова, пр. Відродженя, пр. Соборності, Олеся Гончара, у селі Липини - вул. Відродження, Заньковецької, Травнева, Кривоноса, починаючи із 6 листопада.
Складність ситуації полягає в аварійній тріщині труби зі скловолокна, яка не використовується на підприємстві.
КП «Луцькводоканал» необхідно знайти, придбати і доставити аналогічну ділянку водогону, що потребує часу, як і її заміна. Адже труба просіла, її потрібно повністю піднімати на поверхню і замінювати на нову.
"Варто зауважити, що вода не зникатиме надовго, оскільки змінено потоки водопостачання, щоб мінімізувати незручності для мешканців. Проте, в години пікових навантажень, перебої з водопостачанням можуть виникати.
Прохання до мешканців вказаних вулиць запасатись водою. Перепрошуємо за незручності", - наголошують у "Луцькводоканалі".
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Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».
У зв'язку з аварійною ситуацією на центральному водогоні діаметром 600 мм на перетині вулиць Карпенка-Карого-Олеся Гончара відбуватиметься пониження тиску в водопровідній мережі або виникатиме відсутність водопостачання в години максимального навантаження на водопровідну мережу.
Перебої з водопостачанням можуть виникати упродовж тривалого часу, максимум – до місяця, у будинках по вулицях Чорновола, Конякіна, Карбишева, Єршова, пр. Відродженя, пр. Соборності, Олеся Гончара, у селі Липини - вул. Відродження, Заньковецької, Травнева, Кривоноса, починаючи із 6 листопада.
Складність ситуації полягає в аварійній тріщині труби зі скловолокна, яка не використовується на підприємстві.
КП «Луцькводоканал» необхідно знайти, придбати і доставити аналогічну ділянку водогону, що потребує часу, як і її заміна. Адже труба просіла, її потрібно повністю піднімати на поверхню і замінювати на нову.
"Варто зауважити, що вода не зникатиме надовго, оскільки змінено потоки водопостачання, щоб мінімізувати незручності для мешканців. Проте, в години пікових навантажень, перебої з водопостачанням можуть виникати.
Прохання до мешканців вказаних вулиць запасатись водою. Перепрошуємо за незручності", - наголошують у "Луцькводоканалі".
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