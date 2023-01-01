Нагородили двох однокласників з Волині, які пішли на війну

Два однокласники із Велимченської громади на Волині отримали нагрудні знаки за розбудову й розвиток ЗСУ.Про це у фейсбуці повідомляє голова Велимченської громади, 2002 р.н., - офіцер ЗСУ, випускник Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (дострокове завершення навчання у звʼязку з воєнними діями). У жовтні 2023 року, отримав, почесний нагрудний знак Головнокомандувача Збройних Сил України «Срібний хрест».«Нагрудним знаком «Срібний хрест» нагороджуються особи офіцерського складу Збройних Сил України за особистий внесок у справу розбудови та розвитку Збройних Сил України, успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування, вартової (внутрішньої) служби у повсякденній діяльності», - підкреслює Павлович.(2002 р.н) у грудні 2021 року повернувся зі строкової служби. А з перших днів повномасштабного вторгнення не зміг бути осторонь й став до лав добровольців, щоб дати відсіч ворогу. У вересні 2023 року отримав, відзнаку Міністерства оборони України «Знак пошани».«Нагрудним знаком «Знак пошани» нагороджуються військовослужбовці ЗСУ за значний особистий внесок у справу розбудови, розвитку та забезпечення життєдіяльності ЗСУ, досягнення високих показників у військовій, науковій, освітянській та інших сферах діяльності, бездоганну сумлінну службу», - зазначила Анастасія Павлович.