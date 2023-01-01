Шахраї з Полтавщини на «продажу» авто для ЗСУ заробили понад мільйон
Сьогодні, 15:38
Кіберполіцейські Полтавщини припинили діяльність злочинної групи, члени якої заробляли на «продажу» автомобілів для ЗСУ.
Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Фігуранти ошукали кілька десятків громадян під приводом продажу неіснуючих автомобілів для потреб ЗСУ на понад мільйон гривень.
Організував шахрайську схему 30-річний мешканець Полтавщини. Він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант «зникав».
До протиправної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників. Вони оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей потерпілих.
Прибуток від «бізнесу» фігуранти розподіляли між собою і витрачали на власні потреби.
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Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.
Фігуранти ошукали кілька десятків громадян під приводом продажу неіснуючих автомобілів для потреб ЗСУ на понад мільйон гривень.
Організував шахрайську схему 30-річний мешканець Полтавщини. Він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант «зникав».
До протиправної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників. Вони оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей потерпілих.
Прибуток від «бізнесу» фігуранти розподіляли між собою і витрачали на власні потреби.
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