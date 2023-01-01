Шахраї з Полтавщини на «продажу» авто для ЗСУ заробили понад мільйон

Шахраї з Полтавщини на «продажу» авто для ЗСУ заробили понад мільйон
Кіберполіцейські Полтавщини припинили діяльність злочинної групи, члени якої заробляли на «продажу» автомобілів для ЗСУ.

Про це у телеграмі повідомляє Нацполіція.

Фігуранти ошукали кілька десятків громадян під приводом продажу неіснуючих автомобілів для потреб ЗСУ на понад мільйон гривень.

Організував шахрайську схему 30-річний мешканець Полтавщини. Він спілкувався із потенційними покупцями та переконував надіслати передплату на підконтрольні рахунки. Після отримання грошей фігурант «зникав».
Шахраї з Полтавщини на «продажу» авто для ЗСУ заробили понад мільйон

До протиправної діяльності зловмисник залучив ще двох спільників. Вони оформлювали рахунки у банківських установах для отримання грошей потерпілих.

Прибуток від «бізнесу» фігуранти розподіляли між собою і витрачали на власні потреби.

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Теги: шахраї, Україна
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