Знову втрата: на війні загинув лучанин Роман Доманов

Знову втрата: на війні загинув лучанин Роман Доманов
Неподалік села Роботине на Запоріжжі загинув військовослужбовець із Луцька Роман Доманов.

Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Поліщук зазначив, що, на жаль, Луцька громада має ще одну втрату.

Лучанин Доманов Роман Павлович, 24.05.1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону.

Солдат Доманов Роман Павлович загинув 02.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив мер Луцька.

Нагадаємо, солдат - водій 14 ОМБР імені князя Романа Великого Павло Марчак загинув 15 травня 2023 року внаслідок ворожого артобстрілу на Харківщині.

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Теги: загиблі, війна
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