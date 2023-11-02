Знову втрата: на війні загинув лучанин Роман Доманов

Неподалік села Роботине на Запоріжжі загинув військовослужбовець із ЛуцькаПро це у телеграмі повідомив мер ЛуцькаПоліщук зазначив, що, на жаль, Луцька громада має ще одну втрату.Лучанин Доманов Роман Павлович, 24.05.1989 року народження був призваний на військову службу по мобілізації до складу військової частини на посаду радіотелефоніста 1 мінометного взводу 2 мінометної батареї 3 механізованого батальйону.Солдат Доманов Роман Павлович загинув 02.11.2023 під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив мер Луцька.Нагадаємо, солдат - водій 14 ОМБР імені князя Романа Великогозагинув 15 травня 2023 рокуна Харківщині.