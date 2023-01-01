«На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров
Сьогодні, 16:33
Завтра, у вівторок, 7 листопада назавжди повертається до рідного Нововолинська полеглий Герой Димитрій Байкаров.
Про це у телеграмі повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Зустріч на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.
«Коридором шани проводимо Захисника в селище Благодатне», - пише мер.
Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього.
Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Захисник, на вулиці Миру, 15.
Чин погребіння - кладовище селища Благодатне.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.
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Про це у телеграмі повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.
Зустріч на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.
«Коридором шани проводимо Захисника в селище Благодатне», - пише мер.
Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього.
Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Захисник, на вулиці Миру, 15.
Чин погребіння - кладовище селища Благодатне.
«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.
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