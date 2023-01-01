«На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров

«На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров
Завтра, у вівторок, 7 листопада назавжди повертається до рідного Нововолинська полеглий Герой Димитрій Байкаров.

Про це у телеграмі повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.

Зустріч на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.

«Коридором шани проводимо Захисника в селище Благодатне», - пише мер.

Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього.

Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Захисник, на вулиці Миру, 15.
«На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров

Чин погребіння - кладовище селища Благодатне.

«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.

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Теги: загиблі, війна
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