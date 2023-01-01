«На щиті»: завтра на Волинь повертається Герой Димитрій Байкаров

полеглий Герой Димитрій Байкаров.



Про це у телеграмі повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус.



Зустріч на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.



«Коридором шани проводимо Захисника в селище Благодатне», - пише мер.



Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього.



Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Захисник, на вулиці Миру, 15.



Чин погребіння - кладовище селища Благодатне.



«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, у вівторок, 7 листопада назавжди повертається до рідного НововолинськаПро це у телеграмі повідомив міський голова НововолинськаЗустріч на вʼїзді в Нововолинськ об 11:00.«Коридором шани проводимо Захисника в селище Благодатне», - пише мер.Об 11:30 розпочнеться панахида та прощання у храмі Винесення Чесних Древ Животворчого Хреста Господнього.Після завершення панахиди траурний кортеж поїде до будинку, де мешкав Захисник, на вулиці Миру, 15.Чин погребіння - кладовище селища Благодатне.«Вічна памʼять Герою!» - зазначив Карпус.

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