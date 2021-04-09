Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП

Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП
За дорученням Генерального прокурора народному депутату України Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинили смерть потерпілої.

Про це повідомляє сайт Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 3 листопада 2023 року близько 10:00 год на трасі Київ-Чоп поблизу села Березівка автомобіль під керуванням нардепа здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїзну частину. В результаті цього вона загинула на місці від отриманих тілесних ушкоджень.

За попередніми даними, народний обранець, порушуючи Правила дорожнього руху, перевищив дозволену максимальну швидкість руху.

На теперішній час вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Нагадаємо, що народний депутата від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив насмерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.

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Теги: Нардеп, ДТП, підозра
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