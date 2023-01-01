У Ковелі п’яна водійка скоїла аварію

У Ковелі п’яна водійка скоїла аварію
У Ковелі патрульні склали два протоколи на нетверезу водійку, яка скоїла автопригоду.

Про це в телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.

Учора, 5 листопада, близько 19:00 на службовий планшет наших інспекторів надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Грушевського. Поліцейські вирушили на місце і справді виявили, що 45-річна жінка на автомобілі Volkswagen не була уважною та не надала перевагу в русі авто марки Mercedes, що рухалося головною дорогою. Унаслідок цього відбулося зіткнення.
У Ковелі п’яна водійка скоїла аварію

Під час спілкування з керманичкою, патрульним стало зрозуміло, що вона — напідпитку. Такі здогадки інспекторів підтвердив прилад Драгер, що показав результат 2,41 проміле.
У Ковелі п’яна водійка скоїла аварію

На громадянку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.

На щастя, в цій історії всі залишилися цілі й неушкоджені, обійшлося лише матеріальними збитками.

Нагадаємо, водій «Опеля» у Камені-Каширському на Волині зніс паркан та в‘їхав у електроопору.

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Теги: ДТП, Волинь
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