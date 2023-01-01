У Ковелі п’яна водійка скоїла аварію

У Ковелі патрульні склали два протоколи на нетверезу водійку, яка скоїла автопригоду.Про це в телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.Учора, 5 листопада, близько 19:00 на службовий планшет наших інспекторів надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Грушевського. Поліцейські вирушили на місце і справді виявили, що 45-річна жінка на автомобілі Volkswagen не була уважною та не надала перевагу в русі авто марки Mercedes, що рухалося головною дорогою. Унаслідок цього відбулося зіткнення.Під час спілкування з керманичкою, патрульним стало зрозуміло, що вона — напідпитку. Такі здогадки інспекторів підтвердив прилад Драгер, що показав результат 2,41 проміле.На громадянку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.На щастя, в цій історії всі залишилися цілі й неушкоджені, обійшлося лише матеріальними збитками.Нагадаємо, водій «Опеля» у Камені-Каширському на Волині