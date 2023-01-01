У Ковелі п’яна водійка скоїла аварію
Сьогодні, 17:03
У Ковелі патрульні склали два протоколи на нетверезу водійку, яка скоїла автопригоду.
Про це в телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
Учора, 5 листопада, близько 19:00 на службовий планшет наших інспекторів надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Грушевського. Поліцейські вирушили на місце і справді виявили, що 45-річна жінка на автомобілі Volkswagen не була уважною та не надала перевагу в русі авто марки Mercedes, що рухалося головною дорогою. Унаслідок цього відбулося зіткнення.
Під час спілкування з керманичкою, патрульним стало зрозуміло, що вона — напідпитку. Такі здогадки інспекторів підтвердив прилад Драгер, що показав результат 2,41 проміле.
На громадянку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
На щастя, в цій історії всі залишилися цілі й неушкоджені, обійшлося лише матеріальними збитками.
Нагадаємо, водій «Опеля» у Камені-Каширському на Волині зніс паркан та в‘їхав у електроопору.
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Про це в телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волині.
Учора, 5 листопада, близько 19:00 на службовий планшет наших інспекторів надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Грушевського. Поліцейські вирушили на місце і справді виявили, що 45-річна жінка на автомобілі Volkswagen не була уважною та не надала перевагу в русі авто марки Mercedes, що рухалося головною дорогою. Унаслідок цього відбулося зіткнення.
Під час спілкування з керманичкою, патрульним стало зрозуміло, що вона — напідпитку. Такі здогадки інспекторів підтвердив прилад Драгер, що показав результат 2,41 проміле.
На громадянку патрульні склали адміністративні матеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (Керування в стані сп’яніння) КУпАП.
На щастя, в цій історії всі залишилися цілі й неушкоджені, обійшлося лише матеріальними збитками.
Нагадаємо, водій «Опеля» у Камені-Каширському на Волині зніс паркан та в‘їхав у електроопору.
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