Так і не встиг побачити доньку: спомин про Героя Олександра Гамулу

Солдат, позивний Тихий,2023 року поблизу села Малинівка Запорізької області. Отримав смертельні поранення внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання. Через два дні захиснику виповнилося б 33 роки.Про це в інстаграмі повідомляє memorial.of.heroes.Олександр народився в селі Рудники Волинської області. Закінчив Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури, здобув фах маляра-штукатура. Захоплювався ремонтом техніки, зокрема, автомобілів і мотоциклів. У 2014 році брав участь в АТО у складі 51-ої окремої механізованої бригади, де обіймав посаду сапера. Потім повернувся до цивільного життя. Працював охоронником у приватному підприємстві ТД «Салют».Під час повномасштабної війни чоловік вдруг взяв до рук зброю та став на захист рідної країни. Проходив службу у 74-му батальйоні 102-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був розвідником.«Мій коханий чоловік був світлою, позитивною, щирою, доброю людиною. Він завжди всім намагався допомогти, всіх підтримати. Для мене він був цілим всесвітом», – розповілаПоховали воїна у рідному селі.В Олександра залишилися батьки, брати, один із яких воює за Україну, сестри, дружина та донька, яку він так і не встиг побачити.