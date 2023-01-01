Так і не встиг побачити доньку: спомин про Героя Олександра Гамулу
Сьогодні, 17:28
Солдат Олександр Гамула, позивний Тихий, загинув 28 січня 2023 року поблизу села Малинівка Запорізької області. Отримав смертельні поранення внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання. Через два дні захиснику виповнилося б 33 роки.
Про це в інстаграмі повідомляє memorial.of.heroes.
Олександр народився в селі Рудники Волинської області. Закінчив Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури, здобув фах маляра-штукатура. Захоплювався ремонтом техніки, зокрема, автомобілів і мотоциклів. У 2014 році брав участь в АТО у складі 51-ої окремої механізованої бригади, де обіймав посаду сапера. Потім повернувся до цивільного життя. Працював охоронником у приватному підприємстві ТД «Салют».
Під час повномасштабної війни чоловік вдруг взяв до рук зброю та став на захист рідної країни. Проходив службу у 74-му батальйоні 102-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був розвідником.
«Мій коханий чоловік був світлою, позитивною, щирою, доброю людиною. Він завжди всім намагався допомогти, всіх підтримати. Для мене він був цілим всесвітом», – розповіла Тетяна Гамула.
Поховали воїна у рідному селі.
В Олександра залишилися батьки, брати, один із яких воює за Україну, сестри, дружина та донька, яку він так і не встиг побачити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в інстаграмі повідомляє memorial.of.heroes.
Олександр народився в селі Рудники Волинської області. Закінчив Луцьке вище професійне училище будівництва та архітектури, здобув фах маляра-штукатура. Захоплювався ремонтом техніки, зокрема, автомобілів і мотоциклів. У 2014 році брав участь в АТО у складі 51-ої окремої механізованої бригади, де обіймав посаду сапера. Потім повернувся до цивільного життя. Працював охоронником у приватному підприємстві ТД «Салют».
Під час повномасштабної війни чоловік вдруг взяв до рук зброю та став на захист рідної країни. Проходив службу у 74-му батальйоні 102-ої окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Був розвідником.
«Мій коханий чоловік був світлою, позитивною, щирою, доброю людиною. Він завжди всім намагався допомогти, всіх підтримати. Для мене він був цілим всесвітом», – розповіла Тетяна Гамула.
Поховали воїна у рідному селі.
В Олександра залишилися батьки, брати, один із яких воює за Україну, сестри, дружина та донька, яку він так і не встиг побачити.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині вшанували загиблих польських воїнів
Сьогодні, 17:47
Так і не встиг побачити доньку: спомин про Героя Олександра Гамулу
Сьогодні, 17:28
У Ковелі п’яна водійка скоїла аварію
Сьогодні, 17:03
Народному депутату Андрію Ніколаєнку повідомили про підозру у вчиненні смертельної ДТП
Сьогодні, 16:50
На Волині – військові навчання неподалік білоруського кордону
Сьогодні, 16:41