Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині





Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.



«Естетика донецьких ночей і териконів від Третьої штурмової. Добірка атмосферних світлин з зарядженими бійцями 1-го мехбату Третьої штурмової бригади», - йдеться у повідомленні.





Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У мережі опублікували містичні фотографії військовослужбовців третьої штурмової бригади на Донеччині.Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.«Естетика донецьких ночей і териконів від Третьої штурмової. Добірка атмосферних світлин з зарядженими бійцями 1-го мехбату Третьої штурмової бригади», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

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