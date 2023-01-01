Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Сьогодні, 18:08
У мережі опублікували містичні фотографії військовослужбовців третьої штурмової бригади на Донеччині.
Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.
«Естетика донецьких ночей і териконів від Третьої штурмової. Добірка атмосферних світлин з зарядженими бійцями 1-го мехбату Третьої штурмової бригади», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
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Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.
«Естетика донецьких ночей і териконів від Третьої штурмової. Добірка атмосферних світлин з зарядженими бійцями 1-го мехбату Третьої штурмової бригади», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
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