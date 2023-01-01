Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині

Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
У мережі опублікували містичні фотографії військовослужбовців третьої штурмової бригади на Донеччині.

Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

«Естетика донецьких ночей і териконів від Третьої штурмової. Добірка атмосферних світлин з зарядженими бійцями 1-го мехбату Третьої штурмової бригади», - йдеться у повідомленні.

Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині
Вони боронять нашу волю: вражаючі фото бійців на Донеччині

Нагадаємо, командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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