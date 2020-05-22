На Волині вшанували загиблих польських воїнів





Про це повідомляє Маневицька громада у фейсбуці.



Представники громади взяли участь у вшануванні загиблих польських легіонерів поблизу села Костюхнівка.



Напередодні Дня незалежності Республіки Польща присутні спільною молитвою, покладанням квітів та хвилиною мовчання вшанували пам’ять польських воїнів, які спочивають на цвинтарі. Тут відбулося запалення «Вогню Незалежності», який харцери доставлять у Варшаву та передадуть представникам влади і священослужителям.







Довідково:



Як повідомляє Район.in.ua, легендарне село Костюхнівка оточене лісом. Тут під час Першої світової війни схрестили зброю дві імперії: Австро-Угорська і Російська. І саме з Костюхнівки, що на Маневиччині, розпочалася незалежність Другої Речі Посполитої.



Йдеться про битву в околицях цього села 4-6 липня 1916 року під час Брусиловського прориву, де загинуло понад 2 тисячі добровольці, в основному інтелігенція – вчителі, лікарі, студенти. Як скаже потім Юзеф Пілсудський, цвіт польської нації. Вони прикривали відступ військ Австро-угорської імперії і ті уникли оточення. Так, програвши битву, вдалося отримати стратегічний успіх і перебудувати оборону: Австро-Угорщина запобігла подальшому просуванню царської армії. Героїзм поляків оцінили правителі Австрії та Німеччини, які видали акт про незалежність Польщі у майбутньому.



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