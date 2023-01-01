На війні поліг снайпер із Волині Віталій Козловський
Сьогодні, 18:28
До Заболоттівської громади на Волині надійшла сумна звістка – загинув військовослужбовець Віталій Козловський.
Про це громада повідомила у фейсбуці.
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з селища Заболоття ,1976 року народження, стрілець –снайпер механізованого відділення механізованого батальйону старший сержант Козловський Віталій Анатолійович.
Воїн загинув героїчною смертю 2 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
«Вічна і світла пам'ять Герою, щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Низько схиляємо голови перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України. Вічна пам'ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, солдат Олександр Гамула, позивний Тихий, загинув 28 січня 2023 року поблизу села Малинівка Запорізької області. Отримав смертельні поранення внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання. Через два дні захиснику виповнилося б 33 роки.
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Про це громада повідомила у фейсбуці.
На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з селища Заболоття ,1976 року народження, стрілець –снайпер механізованого відділення механізованого батальйону старший сержант Козловський Віталій Анатолійович.
Воїн загинув героїчною смертю 2 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.
«Вічна і світла пам'ять Герою, щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Низько схиляємо голови перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України. Вічна пам'ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, солдат Олександр Гамула, позивний Тихий, загинув 28 січня 2023 року поблизу села Малинівка Запорізької області. Отримав смертельні поранення внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання. Через два дні захиснику виповнилося б 33 роки.
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