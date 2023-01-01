На війні поліг снайпер із Волині Віталій Козловський

До Заболоттівської громади на Волині надійшла сумна звістка – загинув військовослужбовецьПро це громада повідомила у фейсбуці.На війні з російськими окупантами загинув військовослужбовець з селища Заболоття ,1976 року народження, стрілець –снайпер механізованого відділення механізованого батальйону старший сержант Козловський Віталій Анатолійович.Воїн загинув героїчною смертю 2 листопада 2023 року в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.«Вічна і світла пам'ять Герою, щирі співчуття родині та усім близьким загиблого. Низько схиляємо голови перед патріотизмом Воїна, який мужньо захищав рідну землю від окупанта та віддав найцінніше - своє життя за наше мирне небо, спокій та майбутнє України. Вічна пам'ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, солдат, позивний Тихий,2023 року поблизу села Малинівка Запорізької області. Отримав смертельні поранення внаслідок артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання. Через два дні захиснику виповнилося б 33 роки.