Для лучан похилого віку створили клуб скандинавської ходьби

Для лучан похилого віку створили клуб скандинавської ходьби
У Луцьку працює клуб скандинавської ходьби, який об’єднав чимало літніх людей.

Заняття відвідують майже 20 учасників від 50 років, повідомляє Суспільне.

Як розповіла співзасновниця громадської організації "Центр освіти" "Університет третього віку" Катерина Мельник, групи працюватимуть у різних локаціях Луцька і за його межами.

"Плануємо проводити паралельно якісь екскурсії, можливо виїзди в ліс. Також ми плануємо брати участь в змаганнях, але для цього нам треба спочатку добре освоїти техніку", — зазначила Катерина Мельник.

Шістдесятип’ятирічна Вікторія Нікуліна до Університету третього віку приєдналася три роки тому. Каже: клуб скандинавської ходьби їй подобається.

"Ми вже мусимо рухатись, ти вже вдома не можеш сидіти, і маєш десь вийти на повітря, подихати, поспілкуватися. Ми на стадіоні університету були, вчилися, я там начиталася в інтернеті ще всього, і намагаюся правильно ходити", — говорить жінка.

Зі слів тренерки з біатлону та лижних гонок Оксани Ковальчук, скандинавська ходьба існує понад 90 років, цей вид спорту популярний у багатьох країнах світу. Найголовніше у скандинавській ходьбі — вловити правильну техніку.
Для лучан похилого віку створили клуб скандинавської ходьби

"Це такий вид спорту, який є профілактикою різних захворювань. Корисно впливає на загальну нервову систему, тобто знімає стрес, людина відволікається від побутових речей, іде на свіже повітря, дихає свіжим повітрям, займається фізичним розвитком", — зазначила тренерка.

У "Центрі освіти "Університет третього віку" понад 90 учасників від 50-ти років, розповіла Катерина Мельник. З її слів, найстаршому члену у грудні буде 87. Каже: громадська організація існує сім років, для її членів створили 10 напрямків роботи.

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Теги: спорт, Волинь
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Коментарі 2
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Дуже старі членкині.
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Там не лише похилі членкині. Є один член.
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