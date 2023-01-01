Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди

Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).



Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТрО ЗСУ.



Підрозділи Ковельського батальйону восьмий місяць перебувають на «нулі», де успішно виконують бойові завдання.



«У ворога вже традиційно починають тремтіти колінця, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - зазначили у військовій частині.



Нагадаємо, пан Анатолій з перших днів повномасштабного вторгнення служить на посаді бойового медика першого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командир Волинської бригади тероборони, полковниквручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТрО ЗСУ.Підрозділи Ковельського батальйону восьмий місяць перебувають на «нулі», де успішно виконують бойові завдання.«У ворога вже традиційно починають тремтіти колінця, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - зазначили у військовій частині.Нагадаємо, панз перших днів повномасштабного вторгненняпершого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

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