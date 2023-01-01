Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди
Сьогодні, 11:19
Командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).
Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТрО ЗСУ.
Підрозділи Ковельського батальйону восьмий місяць перебувають на «нулі», де успішно виконують бойові завдання.
«У ворога вже традиційно починають тремтіти колінця, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, пан Анатолій з перших днів повномасштабного вторгнення служить на посаді бойового медика першого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТрО ЗСУ.
Підрозділи Ковельського батальйону восьмий місяць перебувають на «нулі», де успішно виконують бойові завдання.
«У ворога вже традиційно починають тремтіти колінця, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - зазначили у військовій частині.
Нагадаємо, пан Анатолій з перших днів повномасштабного вторгнення служить на посаді бойового медика першого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Невже ця совкова махра не може зробити висновків з чужих помилок???. Чи має прилетіти і по наших хлопцях, як по 128, щоб цим "офіцерикам" дійшло, що не час займатись шикуванням???
Останні новини
128-ма бригада підтвердила загибель 19 бійців внаслідок удару рф у Запорізькій області
Сьогодні, 11:48
Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди
Сьогодні, 11:19
У Луцькому районі загорілася вантажівка
Сьогодні, 11:09
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
Сьогодні, 11:05