Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди

Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди
Командир Волинської бригади тероборони, полковник Руслан Ткачук вручив бійцям 54 окремого батальйону 100 обр ТрО бригадні відзнаки «За оборону рідного краю» та медалі «За поранення» («За жертву крові в боях за волю України»).

Про це в телеграмі повідомляє 100 бригада ТрО ЗСУ.

Підрозділи Ковельського батальйону восьмий місяць перебувають на «нулі», де успішно виконують бойові завдання.

«У ворога вже традиційно починають тремтіти колінця, коли за справу беруться волинські тероборонівці!» - зазначили у військовій частині.
Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди
Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди
Волинські тероборонівці на передовій отримали нагороди

Нагадаємо, пан Анатолій з перших днів повномасштабного вторгнення служить на посаді бойового медика першого взводу другої стрілецької роти Камінь-Каширського батальйону Волинської бригади тероборони.

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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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Коментарі 1
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Невже ця совкова махра не може зробити висновків з чужих помилок???. Чи має прилетіти і по наших хлопцях, як по 128, щоб цим "офіцерикам" дійшло, що не час займатись шикуванням???
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