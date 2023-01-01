Через протести польських перевізників можуть бути проблеми на кордоні, - ДПСУ

заблокувати рух вантажівок.



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Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що сьогодні має розпочатися акція протесту польських перевізників, які планують заблокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, у зв'язку з чим водіям краще обирати альтернативні маршрути.



Поки що ситуація на кордоні стабільна, рух вантажівок продовжується. Як розповів Андрій Демченко, минулої доби на пункті пропуску "Ягодин" в обидва боки прослідувало більше ніж 1300 автівок, ще по 600 автівок прослідувало у пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".



Невдовзі польські перевізники планують почату блокування руху вантажівок на цих пунктах пропуску. Вони анонсували початок своєї акції протесту на пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська" на 13 годину за київським часом.



«Рух автобусів, легкових автомобілів та вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу та швидкопсувні товари, обіцяють не блокувати. Інші вантажівки вони планують зупиняти у напрямках в'їзду та виїзду на території Польщі. Блокування інших пунктів пропуску поки не анонсувалося. Тому радимо перевізникам обирати інші маршрути, де акція перевізників не планується», - сказав він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Держприкордонслужба закликає українців обирати альтернативні маршрути, оскільки у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею можутьПро це пише УНН Речник Державної прикордонної служби Українирозповів, що сьогодні має розпочатися акція протесту польських перевізників, які планують заблокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, у зв'язку з чим водіям краще обирати альтернативні маршрути.Поки що ситуація на кордоні стабільна, рух вантажівок продовжується. Як розповів Андрій Демченко, минулої доби на пункті пропуску "Ягодин" в обидва боки прослідувало більше ніж 1300 автівок, ще по 600 автівок прослідувало у пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".Невдовзі польські перевізники планують почату блокування руху вантажівок на цих пунктах пропуску. Вони анонсували початок своєї акції протесту на пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська" на 13 годину за київським часом.«Рух автобусів, легкових автомобілів та вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу та швидкопсувні товари, обіцяють не блокувати. Інші вантажівки вони планують зупиняти у напрямках в'їзду та виїзду на території Польщі. Блокування інших пунктів пропуску поки не анонсувалося. Тому радимо перевізникам обирати інші маршрути, де акція перевізників не планується», - сказав він.

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