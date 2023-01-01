Через протести польських перевізників можуть бути проблеми на кордоні, - ДПСУ

Через протести польських перевізників можуть бути проблеми на кордоні, - ДПСУ
Держприкордонслужба закликає українців обирати альтернативні маршрути, оскільки у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею можуть заблокувати рух вантажівок.

Про це пише УНН.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що сьогодні має розпочатися акція протесту польських перевізників, які планують заблокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею, у зв'язку з чим водіям краще обирати альтернативні маршрути.

Поки що ситуація на кордоні стабільна, рух вантажівок продовжується. Як розповів Андрій Демченко, минулої доби на пункті пропуску "Ягодин" в обидва боки прослідувало більше ніж 1300 автівок, ще по 600 автівок прослідувало у пунктах пропуску "Краківець" та "Рава-Руська".

Невдовзі польські перевізники планують почату блокування руху вантажівок на цих пунктах пропуску. Вони анонсували початок своєї акції протесту на пунктах пропуску "Ягодин", "Краківець" та "Рава-Руська" на 13 годину за київським часом.

«Рух автобусів, легкових автомобілів та вантажівок, які перевозять гуманітарну допомогу та швидкопсувні товари, обіцяють не блокувати. Інші вантажівки вони планують зупиняти у напрямках в'їзду та виїзду на території Польщі. Блокування інших пунктів пропуску поки не анонсувалося. Тому радимо перевізникам обирати інші маршрути, де акція перевізників не планується», - сказав він.

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Теги: кордон, Волинь
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