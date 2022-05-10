У Луцькому районі загорілася вантажівка





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах – в с. Пулемець Шацької громади та с. Доротище Ковельської громади.



Крім того, увечері 5 листопада в с. Струмівка Луцького району загорівся спеціалізований вантажний автомобіль. Пожежу, що охопила моторний відсік та поширилася на салон автомобіля, рятувальники ліквідували менш, ніж за 5 хвилин.



На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ м. Луцька.



Попередньо, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У період з 30 жовтня по 5 листопада волинські рятувальники ліквідували 13 пожеж, здійснили 11 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах – в с. Пулемець Шацької громади та с. Доротище Ковельської громади.Крім того, увечері 5 листопада в с. Струмівка Луцького району загорівся спеціалізований вантажний автомобіль. Пожежу, що охопила моторний відсік та поширилася на салон автомобіля, рятувальники ліквідували менш, ніж за 5 хвилин.На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ м. Луцька.Попередньо, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.

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