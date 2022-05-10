У Луцькому районі загорілася вантажівка

У Луцькому районі загорілася вантажівка
У період з 30 жовтня по 5 листопада волинські рятувальники ліквідували 13 пожеж, здійснили 11 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Минулої доби рятувальники ліквідували 2 пожежі в господарських спорудах – в с. Пулемець Шацької громади та с. Доротище Ковельської громади.

Крім того, увечері 5 листопада в с. Струмівка Луцького району загорівся спеціалізований вантажний автомобіль. Пожежу, що охопила моторний відсік та поширилася на салон автомобіля, рятувальники ліквідували менш, ніж за 5 хвилин.

На місці події працювала чергова варта 1 ДПРЧ м. Луцька.

Попередньо, до пожежі призвела несправність електричної системи автомобіля.

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Теги: Луцький район, вантажівка, пожежа
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