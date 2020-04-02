Здатні літати на 1000 км: виробництво українських дронів підтвердили в «Укроборонпромі»
Сьогодні, 10:45
Новий дрон-камікадзе пішов у серійне виробництво, і його вже замовляють Сили оборони для своїх операцій.
Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю Економічній правді.
За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів.
"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", – зазначив Сметанін.
Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.
Нагадаємо, що вночі 6 листопада рф атакувала південь різними типами ракет та дронів.
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Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін в інтерв’ю Економічній правді.
За його словами, рекордна дальність бойового вильоту нової розробки – 1000 кілометрів.
"В Україні багато державних та приватних виробників. У нас є аналог "шахеда", а є і більш потужні моделі, бо "шахеди" так далеко не літають. Ми зараз зосередились на виробництві більш складних та дорогих проєктів з високими характеристиками", – зазначив Сметанін.
Про розробку дрона-камікадзе, який здатен літати на 1000 км, ще на початку року повідомляло колишнє керівництво "Укроборонпрому". Виріб тоді був лише на стадії випробування.
Нагадаємо, що вночі 6 листопада рф атакувала південь різними типами ракет та дронів.
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