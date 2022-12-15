У Луцьку на Словацького 20-річний водій збив пішохода: його госпіталізували
Сьогодні, 10:12
Учора, 5 листопада, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На вулиці Словацького у Луцьку 20-річний водій автомобіля Peugeot 301 збив 54-річного пішохода.
Постраждалий переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
На вулиці Словацького у Луцьку 20-річний водій автомобіля Peugeot 301 збив 54-річного пішохода.
Постраждалий переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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