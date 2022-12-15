У Луцьку на Словацького 20-річний водій збив пішохода: його госпіталізували

У Луцьку на Словацького 20-річний водій збив пішохода: його госпіталізували
Учора, 5 листопада, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

На вулиці Словацького у Луцьку 20-річний водій автомобіля Peugeot 301 збив 54-річного пішохода.

Постраждалий переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: Луцьк, ДТП, автомобіль, пішоход
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