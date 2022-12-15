У Луцьку на Словацького 20-річний водій збив пішохода: його госпіталізували





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



На вулиці Словацького у Луцьку 20-річний водій автомобіля Peugeot 301 збив 54-річного пішохода.



Постраждалий переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 5 листопада, у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.На вулиці Словацького у Луцьку 20-річний водій автомобіля Peugeot 301 збив 54-річного пішохода.Постраждалий переходив проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Його госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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