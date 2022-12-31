Тато воює, а донька волонтерить: історія сім'ї Репшів з Волині

Анатолій Репш із міста Рожище на Волині служить у 14-ій бригаді із квітня 2022 року. Він — заступник командира бойової машини. Його підрозділ стримує ворога на Харківщині. 14-тирічна донька захисника Марія разом із друзями волонтерять для ЗСУ.



Анатолій Репш нещодавно повернувся додому з передової після третього поранення та розповів



До війни чоловік працював будівельником, служив строкову службу. Жартує, що тепер професійно будує окопи та бліндажі. Свою службу, каже волинянин, починав з охорони начальника штабу бригади, але там служити довго не зміг. Перевівся на передову. Вже понад рік служить на Куп'янському напрямку. Каже, що боронить ті села, які щодня згадують по телевізору у зведеннях Генштабу: Граниківка, Васютівка, Лиман – перший, Синківка.



"Билися за село Граниківка, то за дві години, за час чергування мій, солдат нарахував 200 прильотів. Там дуже інтенсивні обстріли були", — говорить військовослужбовець.



Дружина військовослужбовця Олена Репша каже, що рішення чоловіка про переведення на передову сприйняла негативно. Але, говорить, сперечатися було марно.



"Це моє рішення, яке ти повинна прийняти, змиритися і просто чекати, вірити мені! І я йому дуже вірю та чекаю з перемогою", — говорить Олена.



Окрім тижня реабілітації після поранення, Анатолій Репш вдруге за півтора року служби прийшов додому на десять днів відпустки. донька військовослужбовця Марія каже, що не може натішитися присутністю батька.



Дівчина разом із друзями сформувала дитячий батальйон "Бандерівці", в якому діти співають на вулицях міст і таким чином заробляють гроші для ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення таким чином зібрали понад два мільйони гривень, каже дівчина. Серед іншого придбали антидронову рушницю для підрозділу тата.



"Якби мій батько не був військовим, я б все одно волонтерила, але є таке, що знаючи, що він на війні, я хочу допомогти і йому", — говорить Марія Репш.



Анатолій Репш говорить, що дуже пишається донькою. Каже, що діти її віку мали б гратися, читати та більше вчитися, а вони — волонтерять, співають, допомагають військовим. Під час реабілітації Анатолій Репш прийшов на один із виступів "бандерівців".



"Я підходжу до них на площі, вони співають, біжать тебе обнімати, ти в їхніх очах —справжній герой, аж серце щемить. Це дуже сильний мотиватор", — говорить боєць.



Під час чергової відпустки, каже військовослужбовець, увесь свій вільний час присвятить сім'ї. Після перемоги теж має плани. Каже: планує добудувати баню, щоб можна було там зібрати усіх друзів та побратимів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовецьіз міста Рожище на Волині служить у 14-ій бригаді із квітня 2022 року. Він — заступник командира бойової машини. Його підрозділ стримує ворога на Харківщині. 14-тирічна донька захисникаразом із друзями волонтерять для ЗСУ.Анатолій Репш нещодавно повернувся додому з передової після третього поранення та розповів Суспільному про військову службу та те, як пишається донькою-волонтеркою.До війни чоловік працював будівельником, служив строкову службу. Жартує, що тепер професійно будує окопи та бліндажі. Свою службу, каже волинянин, починав з охорони начальника штабу бригади, але там служити довго не зміг. Перевівся на передову. Вже понад рік служить на Куп'янському напрямку. Каже, що боронить ті села, які щодня згадують по телевізору у зведеннях Генштабу: Граниківка, Васютівка, Лиман – перший, Синківка."Билися за село Граниківка, то за дві години, за час чергування мій, солдат нарахував 200 прильотів. Там дуже інтенсивні обстріли були", — говорить військовослужбовець.Дружина військовослужбовцякаже, що рішення чоловіка про переведення на передову сприйняла негативно. Але, говорить, сперечатися було марно."Це моє рішення, яке ти повинна прийняти, змиритися і просто чекати, вірити мені! І я йому дуже вірю та чекаю з перемогою", — говорить Олена.Окрім тижня реабілітації після поранення, Анатолій Репш вдруге за півтора року служби прийшов додому на десять днів відпустки. донька військовослужбовця Марія каже, що не може натішитися присутністю батька.Дівчина разом із друзями сформувала дитячий батальйон "Бандерівці", в якому діти співають на вулицях міст і таким чином заробляють гроші для ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення таким чином зібрали понад два мільйони гривень, каже дівчина. Серед іншого придбали антидронову рушницю для підрозділу тата."Якби мій батько не був військовим, я б все одно волонтерила, але є таке, що знаючи, що він на війні, я хочу допомогти і йому", — говорить Марія Репш.Анатолій Репш говорить, що дуже пишається донькою. Каже, що діти її віку мали б гратися, читати та більше вчитися, а вони — волонтерять, співають, допомагають військовим. Під час реабілітації Анатолій Репш прийшов на один із виступів "бандерівців"."Я підходжу до них на площі, вони співають, біжать тебе обнімати, ти в їхніх очах —справжній герой, аж серце щемить. Це дуже сильний мотиватор", — говорить боєць.Під час чергової відпустки, каже військовослужбовець, увесь свій вільний час присвятить сім'ї. Після перемоги теж має плани. Каже: планує добудувати баню, щоб можна було там зібрати усіх друзів та побратимів.

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