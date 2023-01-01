Росія вже втратила в Україні 305 970 військових
Сьогодні, 09:30
ЗСУ за минулу добу знищили ще 880 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу - близько 305970 (+880) осіб
◾ танків - 5288 (+4)
◾ бойових броньованих машин - 9958 (+5)
◾ артилерійських систем - 7389 (+14)
◾ РСЗВ - 867 (+0)
◾ засоби ППО - 570 (+0)
◾ літаків - 322 (+0)
◾ гелікоптерів - 324 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)
◾ крилаті ракети - 1556 (+2)
◾ кораблі / катери - 20 (+0)
◾ підводні човни - 1 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)
◾ спеціальна техніка - 1047 (+0).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу - близько 305970 (+880) осіб
◾ танків - 5288 (+4)
◾ бойових броньованих машин - 9958 (+5)
◾ артилерійських систем - 7389 (+14)
◾ РСЗВ - 867 (+0)
◾ засоби ППО - 570 (+0)
◾ літаків - 322 (+0)
◾ гелікоптерів - 324 (+0)
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)
◾ крилаті ракети - 1556 (+2)
◾ кораблі / катери - 20 (+0)
◾ підводні човни - 1 (+0)
◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)
◾ спеціальна техніка - 1047 (+0).
Дані уточнюються.
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Коментарі 1
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