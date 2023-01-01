Росія вже втратила в Україні 305 970 військових





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:



◾ особового складу - близько 305970 (+880) осіб



◾ танків - 5288 (+4)



◾ бойових броньованих машин - 9958 (+5)



◾ артилерійських систем - 7389 (+14)



◾ РСЗВ - 867 (+0)



◾ засоби ППО - 570 (+0)



◾ літаків - 322 (+0)



◾ гелікоптерів - 324 (+0)



◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)



◾ крилаті ракети - 1556 (+2)



◾ кораблі / катери - 20 (+0)



◾ підводні човни - 1 (+0)



◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)



◾ спеціальна техніка - 1047 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ за минулу добу знищили ще 880 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.◾ особового складу - близько 305970 (+880) осіб◾ танків - 5288 (+4)◾ бойових броньованих машин - 9958 (+5)◾ артилерійських систем - 7389 (+14)◾ РСЗВ - 867 (+0)◾ засоби ППО - 570 (+0)◾ літаків - 322 (+0)◾ гелікоптерів - 324 (+0)◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)◾ крилаті ракети - 1556 (+2)◾ кораблі / катери - 20 (+0)◾ підводні човни - 1 (+0)◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)◾ спеціальна техніка - 1047 (+0).Дані уточнюються.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію