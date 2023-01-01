Росія вже втратила в Україні 305 970 військових

Росія вже втратила в Україні 305 970 військових
ЗСУ за минулу добу знищили ще 880 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.11.23 орієнтовно склали:

◾ особового складу - близько 305970 (+880) осіб

◾ танків - 5288 (+4)

◾ бойових броньованих машин - 9958 (+5)

◾ артилерійських систем - 7389 (+14)

◾ РСЗВ - 867 (+0)

◾ засоби ППО - 570 (+0)

◾ літаків - 322 (+0)

◾ гелікоптерів - 324 (+0)

◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5554 (+20)

◾ крилаті ракети - 1556 (+2)

◾ кораблі / катери - 20 (+0)

◾ підводні човни - 1 (+0)

◾ автомобільної техніки та автоцистерн - 9744 (+14)

◾ спеціальна техніка - 1047 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Втрати росії
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Коментарі 1
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Трикратний Крадій Мізерних Пенсій і заощаджень людей з ощадбанку урср клоун зеленський ХYЙЛО ЛАЛАЛА!!! зе-ХРЯК трикратний КРАДІЙ ПЕНСІЙ порошенко-вальцман з сYчкою гонтаревою і кулявлобом-яценюком ТРАХАНІ трикратним ЖИДІВСЬКИМ крадієм пенсій СМЕРДЯЧИМ клоуном зеленським Є жидо-ПІДОРАМИ СМЕРДЯЧИМИ ГІВНОМ ЯКІ СКОРО ПОДОХНУТЬ В СТРАШНИХ МУКАХ!!! НАМ ЦЮ зе-СВОЛОТУ НЕ ЖАЛЬ!!!
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