Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів





Про це



"По Одесі вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно.

Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.



Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.



На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.



Пожежу оперативно ліквідовано.



5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.



В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.



Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.



Інформації про постраждалих немає.



А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет та дронів.Про це повідомляють Сили оборони півдня."По Одесі вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно.Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.Пожежу оперативно ліквідовано.5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.Інформації про постраждалих немає.А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію