Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів
Сьогодні, 09:11
В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет та дронів.
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"По Одесі вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно.
Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.
Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.
На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.
Пожежу оперативно ліквідовано.
5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.
В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.
Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.
Інформації про постраждалих немає.
А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють Сили оборони півдня.
"По Одесі вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно.
Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.
Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.
На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.
Пожежу оперативно ліквідовано.
5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.
В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.
Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.
Інформації про постраждалих немає.
А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Трикратний Крадій Мізерних Пенсій і заощаджень людей з ощадбанку урср клоун зеленський ХYЙЛО ЛАЛАЛА!!! зе-ХРЯК трикратний КРАДІЙ ПЕНСІЙ порошенко-вальцман з сYчкою гонтаревою і кулявлобом-яценюком ТРАХАНІ трикратним ЖИДІВСЬКИМ крадієм пенсій СМЕРДЯЧИМ клоуном зеленським Є жидо-ПІДОРАМИ СМЕРДЯЧИМИ ГІВНОМ ЯКІ СКОРО ПОДОХНУТЬ В СТРАШНИХ МУКАХ!!! НАМ ЦЮ зе-СВОЛОТУ НЕ ЖАЛЬ!!!
Останні новини
Росія вже втратила в Україні 305 970 військових
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 6 листопада
Сьогодні, 09:16
Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів
Сьогодні, 09:11
Закривають потреби цілого регіону: село на Волині стало осередком вирощування «пекінки»
Сьогодні, 08:20