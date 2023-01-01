Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів

Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів
В ніч на 6 листопада ворог атакував південні регіони чотирма різними типами ракет та дронів.

Про це повідомляють Сили оборони півдня.

"По Одесі вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно.
Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Атака ударних дронів типу "Shahed-131/136" була інтенсивною та щільною, спрямована по припортовій інфраструктурі Одеси", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 15 дронів знищено силами протиповітряної оборони.

На жаль, влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.

Пожежу оперативно ліквідовано.

5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.

В той самий час ворог спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону.

Вона пошкодила 5-поверховий житловий будинок.

Інформації про постраждалих немає.
Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів

А Х-59, випущена по Миколаївщині, знищена силами протиповітряної оборони.
Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів
Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів
Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів
Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів
Величезні вирви та пошкоджені будинки: вночі рф атакувала південь різними типами ракет та дронів

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 1
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Трикратний Крадій Мізерних Пенсій і заощаджень людей з ощадбанку урср клоун зеленський ХYЙЛО ЛАЛАЛА!!! зе-ХРЯК трикратний КРАДІЙ ПЕНСІЙ порошенко-вальцман з сYчкою гонтаревою і кулявлобом-яценюком ТРАХАНІ трикратним ЖИДІВСЬКИМ крадієм пенсій СМЕРДЯЧИМ клоуном зеленським Є жидо-ПІДОРАМИ СМЕРДЯЧИМИ ГІВНОМ ЯКІ СКОРО ПОДОХНУТЬ В СТРАШНИХ МУКАХ!!! НАМ ЦЮ зе-СВОЛОТУ НЕ ЖАЛЬ!!!
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