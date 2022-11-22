Закривають потреби цілого регіону: село на Волині стало осередком вирощування «пекінки»

Закривають потреби цілого регіону: село на Волині стало осередком вирощування «пекінки»
У селі Хорохорин Торчинської громади в розпалі сезон збору пекінської капусти. Цю овочеву культуру почали вирощувати тут на початку 2000-х.

Як розповів Суспільному староста села Анатолій Мельничук, досвід вирощування "пекінки" місцеві жителі привезли із заробітків на фермерських господарствах Польщі.

"Пекінська капуста і полуниця – це дві сезонні культури, які культивуються у нашому селі. Чому? Бо вони сезонні, цілий рік дають роботу. Кожен другий займається пекінською капустою", — зазначив Анатолій Мельничук.

З пів гектара поля зібрав салатну капусту житель Хорохорина Олександр Крук. Він розповів: овочі зберігає на складі, який спеціально побудував для капусти — він розрахований на 70 тонн овочів.

Поки говорити про врожайність пекінської капусти й те, чи вигідно було займатися нею цього року рано, зазначив волинянин Олександр Крук.

"Затрати на те усе, ви давіться самі, там міндобрива щороку у плюс, там міндобрива, уся хімія, бо ж треба від шкідника оприск зробити, усе іде до верху. Але, аби був мир, ми люди працьовиті. Буде мир, буде спокій, а ми будемо працювати далі", — говорить чоловік.

Зі слів Олександра Крука, пекінську капусту місцеві везуть продавати в Київ або ж у Львів на один із найбільших оптових ринків сільгосппродукції в західній частині України.

"Є люди, які садять капусту і здають її відразу з поля, але відразу з поля, то ціна така невелика, порівняно з минулим роком, то смішна ціна, і по 7 і по 9. І по 10-11, як з ким домовишся", — зазначив фермер.

Волинянин додав, що зараз селяни-одноосібники шукають собі шляхи доходу та пробують вирощувати різні види капусти, зокрема круглу капусту білокачанну, цвітну та броколі.

На Волині пекінську капусту вирощують тільки селяни-одноосібники, які забезпечують потреби ринку в регіоні. Через це, розповів начальник відділу рослинництва обласного управління агропромислового розвитку Олександр Книш, сільгоспвиробники у промислових масштабах цією овочевою культурою не займаються.

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Теги: пекінська капуста, Хорохорин, фермери
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Коментарі 1
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Почитайте заголовок. Думав, якісь новоукраїнські слова, за якими я ще не встигаю.
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